Las pelucas se vuelven solidarias

Este viernes y sábado comenzó la entrega presencial de las pelucas confeccionadas por el grupo Pelucas Solidarias de nuestra ciudad. Aquellos que quieran colaborar deben contactarse por las redes sociales. Con todos los protocolos correspondientes, con turnos previamente acordados, este viernes y sábado el grupo Pelucas Solidarias Campana realizó la entrega de manera presencial de las pelucas confeccionadas a las primeras diez vecinas que lo necesitaban. Son mujeres que se encuentran en tratamientos oncológicos o que están pasando alguna enfermedad y la necesiten. Una peluca de pelo natural es muy costosa y no todo el mundo puede acceder. Es por eso que este grupo de vecinas se encarga de confeccionar y entregar pelucas de manera gratuita. Además del cabello, adquieren un kit que incluye: cabeza de telgopor, un turbante y para aquellas que lo necesiten y que estén en tratamiento oncológico mamario se entrega una almohadilla para que puedan descansar después de la operación. En diciembre del año pasado inauguraron el taller en el Centro de Jubilados Corazones Abiertos (Becerra 718). "Hace seis meses estamos trabajando continuamente en medio de una pandemia que no es fácil. Hoy llegó el día y estamos muy felices" asegura Yesica Aciar una de las referentes del grupo. Los viernes las vecinas que se acercan tienen un espacio para solicitar pelucas de manera gratuita, "se prueban, la elijen, si les queda bien se llevan la que más le guste" y agrega "es un trabajo maravilloso, de hormiga, desde aquella persona que viene a entregar el mechón de pelo, están las chicas que arman las cortinas, las que cosen hasta las peluqueras que trabajan con nosotros ya sea la de Escobar, Zárate o nuestra ciudad". El grupo está integrado por Yesica y Romina Aciar, Susan Amaya, Sonia Bordisso, Sandra Arias, Sandra Condo Canari, Marianela Belcuore, María Luján Micheletti, Mónica Godoy. Las peluqueras son Marisa, Patricia, Rosana y María Laura. Donar pelo es muy sencillo. Lo único que se debe tener en cuenta es que debe estar limpio, seco, y medir más de 20 cm. Además el grupo recibe otro tipo de elementos como donación. Entre ellos: cabezas de telgopor, hilo 100% poliéster, alfileres de cabeza de colores, tul doble rebote, cinta de papel y tela. "Es muy importante poder hacer un acompañamiento y que no solamente sea la donación y entrega de una peluca", resaltan. Aquellas personas que quieran colaborar pueden acercarse a la sede los viernes de 15:30 a 18 horas o para mayor información pueden contactarse a través de la página de Facebook e Instagram: Pelucas Solidarias Campana.





La primera peluca entregada a Teresa.



Las pelucas se vuelven solidarias

