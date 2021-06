» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Águila 13 - Energía del 27/06/2021 - Trecena de la Noche

SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Águila es la visión, mente clara, objetiva, amplificada, posibilidad de curación de heridas del pasado, vuelo, imaginación, apertura de caminos, expansión de la conciencia. DÍA 337 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 1 - DALI - DÍA DE LA LUNA CÓSMICA, LUNA 13, DE LA TORTUGA QUE VA DESDE EL 27/6 AL 24/7. 1ER DÍA DE LA SEMANA ROJA DE INICIAR. Kin 195 - Águila 13 guiada por la Tormenta. El Águila nos invita a mirar todo desde arriba, levantar vuelo, para poder VER que las cosas no siempre son lo que parecen, Mirada amplificada, poder de la visión, que nos lleva a la transformación Hoy último día de la Trecena de la Noche y primer día de la luna cósmica, última luna del año TORMENTA 2. El Águila guiada por la Energía Tormenta transformación del cambio de mirada, del despegue, el sello del año lo potencia. Día para ver las cosas de otra forma. Hoy podemos tener más poder que un vidente, ¡podemos ver venir el elefante a más de 1 km de distancia! Esta Energía nos pide soltar el control, las obsesiones, ver todo como salidos de escena, lo que nos permite ver quién está detrás de cada una de las cosas. Visión clara, integradora creativa y muy muy inteligente. Nadie te puede engañar hoy, si estás en tu centro, en armonía, en eje. Excelente día para dejar todo tipo de hábito adictivo. Disposición energética para estar OBJETIVOS, y resolver los problemas rápidamente. Excelente día para los negocios. Evita ponerte frío, calculador, manipulador, autoritario, rígido y estructurado. NO te aísles tanto, solo un rato para reponer energía y que sea ese, un momento de placer con vos mismo. Levanta vuelo, da riendas sueltas a tu inteligencia, cambia el ángulo de foco, ¡Visionarios! Intuición activada. Día súper productivo. Reuniones que tienen éxito. Pasos firmes y sostenidos. ¡Muy buen Dali para todos! IN LAK ECH!!



