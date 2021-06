» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 27 de Junio







DÍA INTERNACIONAL DE LA SORDOCEGUERA Establecido en la Cuarta Conferencia Mundial Helen Keller (HKWC) llevada a cabo en Estocolmo (Suecia) en el año 1989, en este día se conmemora el nacimiento de Helen Keller, escritora, oradora y activista política sordociega, a la vez que se concientiza acerca de la necesidad de implementar estrategias que faciliten la integración de las personas sordaciegas en todos los ámbitos de la sociedad. "La Declaración de las necesidades básicas de las personas sordociegas" define a la sordoceguera de la siguiente manera: "No significa ceguera con la discapacidad adicional de la sordera ni tampoco sordera con el agregado de la deficiencia que implica la ceguera. Es una discapacidad diferente que exige servicios especializados". Helen Adams Keller nació en el año 1880 en Alabama, Estados Unidos. Cuando Keller era bebé contrajo una enfermedad que la dejó sordociega. En el año 1887 sus padres se pusieron en contacto con el Instituto Perkins para Ciegos, el cual envió a Anne Sullivan, una maestra con discapacidad visual, a su hogar. Así, Keller aprendió a leer y a escribir en braille y, con la educadora Sarah Fuller, a hablar. Más adelante, en el año 1904, se convirtió en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Por otra parte, escribió los libros "La historia de mi vida" (1903), "El mundo en el que vivo" (1908), "El diario de Helen Keller" (1938) y "La puerta abierta" (1957), entre otros. Falleció el 1 de junio del año 1968 en Connecticut, Estados Unidos.



FALLECE JOSÉ MARRONE José Carlos Marrone nació el 25 de octubre del año 1915 en Buenos Aires. Su infancia estuvo atravesada por las carencias y la violencia que lo empujaron a trabajar en diversos trabajos desde temprana edad. A los 14 años comenzó a trabajar de asistente de ventrílocuo en un cabaret, donde descubrió que su destino era ser humorista. Luego integró el conjunto "Los caballeros de la quema", con el cual arribó a Radio del Pueblo. Más adelante, en el año 1949, debutó en la gran pantalla en la película "Su última pelea"; a ésta le siguieron "La barra de la esquina" (1950), "Rebelde con causa" (1961), "Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina" (1962), "Alias Flequillo" (1965) y "Una viuda descocada" (1980). En lo que respecta al teatro, Marrone actuó en las obras "El cabo Scamione" (1950), "Miguelito Faringola Boxeador por Carambola" (1953), "¡Esto es Maiporama!" (1959) y "¡El que fue a sevilla... perdió su silla!" (1960), entre otras. Por otra parte, en el año 1960, debutó en la televisión con el programa "Los trabajos de Marrone" y, 7 años después, continuó con "El circo de Marrone" (1967-1985) que fue un gran éxito; otros programas que hizo fueron "Marronadas 66" (1966) y "Corrientes y Marrone" (1973). Falleció en el año 1990 en Vicente López, Buenos Aires.



"BETTE DAVIS EYES" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1981, el sencillo "Bette Davis eyes" de Kim Carnes destronaba a "Stars on 45" de "Stars on 45" del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Mistaken Identity" (1981) y compuesto por Donna Weiss y Jackie DeShannon, la canción está inspirada en la reconocida actriz Bette Davis y fue uno de los hits más importantes de dicho año. En ese entonces, Davis agradeció por hacerla parte de los "tiempos modernos".



Efemérides del día de la fecha, 27 de Junio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar