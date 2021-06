» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

27 de Junio; Día Nacional de la Prueba del VIH

Por Dr. Federico R. Simioli











Federico R. Simioli

Se estima que en la Argentina son 136 mil las personas que viven con VIH, aunque un 17% de ellas lo desconoce. El 67% de las personas que conoce su diagnóstico se atiende en el subsistema público de salud y 60 mil se encuentran en tratamiento antirretroviral en el mismo. Por año se producen un promedio de 4.800 nuevos casos, diagnosticándose 2,3 varones con VIH por cada mujer con el virus. En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, el 30,2% se realiza en una etapa avanzada de la infección: en el 26% de las mujeres y en el 32,1% de los varones. Por otro lado, la tasa de mortalidad por patologías asociadas al VIH, si bien tuvo muy importantes cambios en los últimos 10 años, viene registrando un leve descenso ubicándose en 3,01 cada 100 mil habitantes en 2018. La principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso del preservativo (98%). Entre los varones cis, el 60% se infecta durante prácticas sexuales con otros varones y casi el 40% durante relaciones sexuales con mujeres cis. En cuanto a la transmisión perinatal, 4,6 de cada 100 bebés que nacen de personas gestantes con VIH son diagnosticados/as con el virus. En el marco del Día de la Promoción de la Prueba de VIH, que se celebra todos los 27 de junio, el Ministerio de Salud de Argentina recomienda la realización, en el hospital o centro de salud más próximo, del test del VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. El objetivo de la iniciativa de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual es hacer más accesible el diagnóstico ya que en Argentina el 30% que padece la infección no lo sabe. La prueba es la única forma en que una persona sabe si tiene VIH o no. Además, en el caso de diagnosticarlo tempranamente, puede tener mayores posibilidades de contar con una calidad de vida óptima a partir de tratamientos que en Argentina son gratuitos. El Día de la Promoción de la Prueba de VIH fue instituido para alentar a las personas a informarse sobre la epidemia y conocer su estado. La posibilidad de realizarse el test es un derecho de todas las personas. Se puede acceder a él de forma gratuita en cualquier hospital o centro de salud públicos del país. Es voluntario, por lo que nadie puede ser obligado a hacérselo; es confidencial, ya que la persona que atiende no puede revelar la práctica realizada ni el resultado del diagnóstico y quien recibe el diagnóstico puede decidir cuándo y cómo compartirlo, en caso de querer hacerlo; y debe ser realizado con asesoramiento previo y posterior del personal de salud. No es requisito presentar documento de identidad ni orden médica para realizarse la prueba. En todos los casos es preciso tener en cuenta el período ventana, que es el lapso que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que se produce la cantidad de anticuerpos necesaria para que las pruebas los puedan detectar en el laboratorio. Durante ese tiempo, que en la mayoría de los casos es de hasta un mes, las pruebas van a dar negativas aunque la persona esté infectada. El Día Nacional de la Prueba del VIH es una ocasión anual para animar a las personas a hacerse la prueba del VIH. Federico R. Simioli - Médico Infectólogo (M.N. 134255 / M.P. 551400) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

27 de Junio; Día Nacional de la Prueba del VIH

Por Dr. Federico R. Simioli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar