Hugo del Teso

Los más ricos de la Argentina, según la Revista Forbes publicó el ranking, empresarios, deportistas, familias históricas, políticos ganadores y perdedores. Alejandro Bulgheroni, Marcos Galperín, Paolo Rocca y los 50 integrantes de la lista completa acumulan U$S 65.000 a 70.000 millones, solamente estos 3 juntos acaparan el 27,7 % del monto de los otros 47. Galperín con su Mercado libre alcanzó en el año los U$S 4.200 millones, a otro a quien le fue muy bien este año, el astro del Barcelona F.C. Lionel Messi que alcanzó los U$S 500 millones. La tabla de posiciones de la "COPA SUPER EGOISTAS DE ARGENTINA" auspician Diario Clarín y Nación: 1º Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group), 2º Marcos Galperín (Mercado Libre), 3º Paolo Rocca (Grupo Techint), 4º Gregorio Pérez Compac (Molino Río de La Plata), 5º Alberto Roemmers (Laboratorio Farmacéutico Roemmers), 6º Hugo Sigman y Silvia Gold (Grupo Insud), 7º Familia Werthein (Banco Mercantil Arg. Telecom), 8º Eduardo Eurnekian (Corporación América), 9º Edith Rodriguez (Pluspetrol). 10º Luis Alejandro Pagani y Familia (Arcor), 11º Francisco de Narváez y familia. (Casa Tía), 12º Julio Alfredo Fraomeni (Galeno), 13º Alfredo Alberto Román (Transporte Ex Camionero), 14º Eduardo Cosntantini (Consultatio-Inmobiliaria), 15º Juan Carlos y Sebastian Bagó (Laboratorios Bagó), 16º Javier Madanes Quintanilla (Aluart-Fate), 17º Hector Pedro Poli (Pluspetrol), 18º Mauricio Macri (de todo un poco), 19º Jorge y Ricardo Stuart (Milne Banco Patagonia), 20º Máximo Cavazzani (Etermax), 21º Familia Urquía (Aceitera Deheza), 22º Carlos Pedro Blaquier (Ledesma), 23º Alfredo Coto (Coto), 24º Alberto Pierri (Telecentro), 25º Lionel Messi (Fútbol profesional). El resto que queda, va al "Repechaje" y a la Copa "INSACIABLES DE ARGENTINA" que auspicia Ámbito Financiero. Jorge Horacio Brito (Banco Macro), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Máximo Cavazzani (Etermax), Familia Born (Bunge y Born), Enrique Eskenazi (Grupo Petersen), Claudio Fernando Belocopit (Swiss Medical), Familia Mayer Wolf (Nidera). Bárbara Bengolea Lafuente de Ferrari (Cemento Fortabat), Amalia Amoedo De La Fuente (Museo Amalita), Alejandro y Sofía Bengolea Peralta Ramos (Grupo Fortabat). Rubén Cherñajovsky (Grupo Newsan) (Atma-Noblex-Sanyo y Philco). Este Sr. fue noticia en marzo al lanzar una campaña para recaudar -al menos- U$S 100 millones para afrontar la pandemia en noviembre 2020 concretó una alianza con la Danesa Vestas, líder en energía eólica, para ensamblar aerogeneradores en su Planta de Campana, fue creo el primer paso de este Sr. para tratar de combatir "El virus de las desigualdades", amén del "aporte solidario" que busca que las personas más ricas del país, paguen el impuesto extraordinario que será para afrontar mejor la pandemia (por única vez). Lo pagarán las personas que su patrimonio supere los 200 millones de pesos (U$S 2,17 millones), son aproximadamente 12.000 ciudadanos que tienen "juntos" más que el resto de nosotros los restantes 45 millones en la República Argentina. PAREN LAS ROTATIVAS!! Ultimo momento, último momento!! Atención Campana (Pcia. Bs As.) y el resto del país! De los tres representantes de nuestra ciudad (El 1º, el 3º de la Copa Super Egoístas de Argentina". El representante de la Copa Insaciables de Argentina" Del Repechaje con su director técnico Rubén Cherñajovsky, se fueron al descenso. FELICIDADES ARGENTINA, ARGENTINA, ARGENTINA!!

Hoy Le Toca A...:

Los que Tienen Plata, pero Muuchaa!...

Por Hugo del Teso

