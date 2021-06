» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

TC MOURAS: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del presente campeonato en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. FINALIZAR: Gabriel De Lucca viene de correr en karting en la categoria Rotax el pasado fin de semana en el kartódromo de Zárate donde en la Clase Master Max finalizo en el puesto octavo con la atención de Sergio Capecce. KILOS: Pensando en tener menos kilos en su auto Fiat para la Clase TC 1600 la dama está trabajando en este tema tan particular por pedido por el equipo y la representante lo cal tomo muy en serio el tema y se la vio muy comprometida con el deseo de todos sus amigos. CONDICIONES: Lo que aún no se definió este tema con el encargado de las cuestiones gastronómicas Don Gil para implementar sus condiciones para aportar sus conocimientos y darle curso a una comida sana y con protenia para cumplir con el petitorio de todo el equipo. PICADAS: Vuelve la actividad para las picadas en el predio de San Pedro este fin de semana para todas las clases para darle curso al campeonato Osvaldo Morresi donde arrancan desde temprano para las pruebas libres. PRESENCIA: La presencia del zarateño Cristian Iglesias en este nueva fecha del campeonato con su Fiat Duna para continuar en la lucha del presente campeonato con un auto que el mismo atiende en su taller con la colaboracion de su hijo Francisco. ELECTRICO: Dentro de las picadas se aguarda la llegada del Ford K que armó Sergio Tapie con este auto eléctrico preparado para la alta competencia donde tiene definido llevarlo a picadas para mostrar lo interesante puede ser parte de la alta competición. ESPERAR: Se espera el arranque de las competencias del Rally Federal para retomar el presente campeonato que arrancó y no pudo seguir por este tema del covid y aún no hay escenarios dispuestos para correr en ninguna ciudad de la provincia de Buenos Aires. FORMULA TRES METROPOLITANA: Esta especialidad del automovilismo Escuela de esta actividad encara este fin de semana dos carreras del campeonato en el autódromo de La Plata con otro parque interesante de autos. La television Publica televisa la carrera desde las 11 hs. PROYECTO: Juan Zucconi luego de estar corriendo en karting en la categoria Kart Plus tomó la decisión junto a su padre encarar otro proyecto dentro del automovilismo y están encarando poder subirse a un auto con techo. ARREGLAR: Esto tiene que ver con la posibilidad de Zucconi de manejar un Ford para la categoria Turismo Cuatromil Argentino donde está arreglando con su incorporación a un Falcon de la familia Oyanarth en la ciudad de Pilar. POSIBLE: Luego de probar de llegar a un acuerdo desde lo económico es posible que antes de fin de año ya puede llegar a correr alguna carrera antes del cierre del presente campeonato. PROCAR: Nueva presentacion de la categoría en este fin de semana en el autódromo capitalino por otra carrera del presente campeonato con otro parque importante de autos. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. VICTORIA: Una nueva victoria para Bautista Panetta en la Clase Micro Max de la categoria Rotax el pasado fin de semana en el kartódromo de Zárate poniendo en claro su interesante momento deportivo. NIVEL: En cuanto a su hermano Santino sigue corriendo en Italia en el mejor nivel internacional donde el pibe Panetta sigue incorporando experiencia donde aún le quedan algunas presentaciones antes de regresar al país. CONTINUAR: Al retorno de esta experiencia interesante Santino continuará en los diferentes campeonatos en los cuales viene corriendo donde viene peleando los primeros puestos en los diferentes campeonatos locales con el mismo equipo que hoy lo está acompañando en Europa. TC MOURAS PISTA: La categoria visita el autódromo platense este fin de semana donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. ADQUIRIR: Luego de adquirir un auto para la Clase Tres de Alma ya trabajó en el mismo Pablo Savastano que ya desarmó todo el motor y con tranquilidad va viendo y evaluando el momento de poder llegar a correr en las últimas competencias del campeonato. POSITIVO: Es positivo que los autódromos de Arrecifes y Colon ya estan abierto para poder ir a probar en la semana con una apertura los sabados también y una posicion de los dirigentes empezar a evaluar para poder realizar competencias. FECHA: Quedó confirmado que la categoria Alma llevará adelante su próxima fecha del presente campeonato el venidero...de julio en el autódromo de La Plata con el circuito grande para la Clase Dos y Tres y el circuito más corto para las clases mas pequeñas. PROCAR B: Llegan una vez mas al autódromo Galvez en este fin de semana la categoria con otro parque importante de autos donde desde las 10 hs. PROBLEMAS: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo capitalino y en la clase Uno se presentó el zarateño Leandro Cracco que no tuvo su mejor fin de semana dado que por problemas no pudo ser parte de la final. GANADORES: La categoria Rotax concretó su cuarta carrera del campeonato los ganadores fueron en Master Nacional: Rodrigo Cortinas, Senior Nacional: Matias Vasquez, D D 2: Rafael Moto, Master Max: Maximiliano Piñeiro, Senior Max: Santiago Chiarello, Micro Max: Bautista Panetta, Juniors Max: Santiago Biggi y Mini Max: Thiago Falivene. AGOSTO: Los dirigentes de la categoria Rotax ya confirmaron su próximo compromiso para desarrollar la quinta fecha del campeonato el 1 de agosto en por ahora escenario confirmado en Ciudad Evita o kartodromo Argentino. DIBUJAR: Su pasión es el automovilismo y lo canaliza con su hobby que es el dibujo lo concreto es que Roman Curzio con sus 11 años ya provocó y despertó en sus trabajos a la hora de presentar los autos de carrera admiración por lo que ya realizo. Poderoso el chiquitin! P.A.K.O.: La categoria de Karting visita el kartódromo de Zárate en este fin de semana para desarrollar otra fecha de su calendario con todas sus clases y arrancan desde las 9.30 hs. ROTURA: La categoria GT900 viene de correr en el autódromo Roberto Mouras en donde participó Ivan Gonzalez en la clase A con una buena serie y una interesante clasificacion que no pudo redondear en la final donde la rotura de la caja lo terminó dejando a pie. DESEO: El auto ya está en el taller en Lanus y se trabaja para la próxima carrera donde Gonzalez desea ser parte de la competencia y tratando de probar en lo previo. PREPARARSE: En reciente nota televisiva Marcos Garrido dejo entrever que se está preparando para cuando vuelva el Motocross para continuar el campeonato donde viene corriendo en la clase intermedia y estas pruebas en diferentes escenarios son para cambiar los pisos distintos que le ayudan en su trabajo. ESCENARIO: Finalmente el TC Bonaerense desarrollara su próxima fecha el venidero 11 de julio en el autodromo de Dolores un escenario que ya transitaron y en su última vez el piso no fue el mejor pero aseguran que fue reparado. CERCA: No mucho saben que el excampeón de Alma estuvo muy cerca de volver a correr en una próxima carrera en la categoria GT900 donde se intento hacer el piloto invitado en ese auto de Zárate pero finalmente no se pudo concretar. ORIUNDO: El personaje es oriundo de Campana y tiene experiencia en los Fititos donde le fue muy bien y ante probar ahora en karting descubrió que no es lo suyo apuntó para otro lugar y recayó en el GT900. SUBIRSE: Si bien no está corriendo con su Fiat Uno en la Clase Tres de Alma el representante de Lima Gaston Brown se está subiendo este fin de semana a un Fiat 128 de su amigo Enzo Lojo en la categoria Monomarca del Salado desde su condicion de piloto invitado. TURISMO 4000 ARGENTINO: Luego de un receso obligado la categoria vuelve a la actividad este fin de semana al autódromo de La Plata donde desde las 9 hs arranca con su espectáculo. PRESENTARSE: En esta competencia viene participando el joven de Zárate Nicolás Laccette con el Ford y están trabajando en el taller con una Dodge que llevará motor Ford y quieren presentarse anda de fin de año. ESPERAR: El escenario de Marcos Paz tiene su circuito listo para correr el tema es lograr poder tener la habilitación la cual con mucha fe se espera en 20 días esa posibilidad que nos permite entre varios volver las carreras de los ciclomotores. S P 2000: En el autódromo porteño la categoria con su habitual parque de autos está visitandolo para desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arranca su espectáculo. PROBANDO: Valentino Lacognata es otro de los pilotos de motocross que sigue probando en el circuito "Al Salvaje" de cara para cuando reanude el certámen que al parecer aun falta un tiempo. CAMBIAR: No seria descabellado que el piloto de Zárate Juan Martin Molina este cambiando de equipo de cara al campeonato de la Formula Nueva Generación donde los últimos resultados fueron negativos. DEFINIR: El Tano Zarantonello no definió los pasos a seguir con el tema de la incorporacion de un chasista en su estructura y si bien Diego Tussa tiene bastante aclarado este tema aun sigue sin cerrarse. En el mientras tiempo Adriano se entretiene con su karting.

