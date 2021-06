Breves: Deportivas

ENTRENAN, VACUNADOS

El Seleccionado Argentino de Rugby llegó el miércoles a Rumania de cara a la ventana de julio en la que disputará tres partidos amistosos (el 3 de julio frente a Rumania y el 10 y 17 contra Gales). En ese marco, Los Pumas ya se encuentran entrenando en Bucarest, donde aprovecharon para vacunarse contra el coronavirus en el marco de una campaña que está llevando adelante Rumania.

ARRANCA WIMBLEDON

Este lunes comenzará Wimbledon, el torneo más tradicional del circuito mundial. Después de no disputarse la edición 2020 por la pandemia de coronavirus, el tercer Grand Slam del año retoma este año su competencia sobre el césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club. En la primera jornada debutarán cuatro argentines: Facundo Bagnis jugará ante el serbio Miomir Kecmanovic; Federico Delbonis jugará frente al ruso Andrey Rublev; Diego Schwartzman se medirá con el francés Benoit Paire; y Nadia Podoroska se enfrentará a la estadounidense Ann Li.

CORIA FINALISTA

El santafesino Federico Coria consiguió ayer su 11ª victoria consecutiva en el circuito Challenger al derrotar 6-4 y 6-3 al francés Hugo Grenier. De esa manera, se clasificó a la final del torneo de Milan y se medirá frente al italiano Gian Marco Moroni en busca de su segundo título consecutivo. Por su parte, el tandilense Máximo González, en pareja con el italiano Simone Bolelli, se consagró campeón del certamen de dobles del ATP 250 de Mallorca.

EL ALMA, EN VEGAS

El Seleccionado Argentino de Básquet se reunirá este lunes en Las Vegas, donde realizará su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. El primer grupo de jugadores viajó anoche desde nuestro país, mientras hoy lo hará el resto, con algunos que partirán desde Argentina, otros que llegarán desde Estados Unidos (Facundo Campazzo y Luca Vildoza) y con el capitán Luis Scola que arribará desde Italia. Por su parte, Gabriel Deck sigue en Colonia Dora, a la espera de la contraprueba luego de haber dado positivo de coronavirus.

F1: POLE PARA MAX

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) registró ayer el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Estiria (Austria) que se disputa en el circuito Red Bull Ring. Así, el líder del campeonato partirá hoy desde la primera posición y por detrás lo harán Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), dado que Valtteri Bottas (Mercedes) debe penalizar tres puestos y por ello, a pesar de lograr ayer el segundo mejor tiempo de la clasificación, largará la final desde el quinto lugar. La carrera iniciará a las 10.00 (hora argentina) y será transmitida por ESPN.

IGUALDAD PARA BUCKS

En la final de la Conferencia Este de la NBA, Milwaukee Bucks venció 125-91 a Atlanta Hawks y niveló 1-1 la serie que definirá a uno de los finalistas de la temporada. En la Conferencia Oeste, Los Angeles Clippers buscaban anoche el empate ante Phoenix Suns en el cuarto juego de la serie.