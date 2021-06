SCALONI CUIDARÁ

La Selección Argentina cerrará mañana la primera fase de la Copa América cuando enfrente a Bolivia desde las 21.00 horas. Para este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni tendría decidido preservar a aquellos jugadores que arrastran una tarjeta amarilla y también evalúa darle descanso a Lionel Messi, quien ha disputado todos los minutos de los últimos cinco encuentros del combinado nacional (dos de Eliminatorias y tres de Copa América). En consecuencia, la probable formación sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez; Messi o Ángel Correa, Joaquín Correa y Ángel Di María. A la misma hora también se medirán Uruguay y Paraguay, encuentro que definiría el segundo puesto, siempre que Argentina cumpla con la lógica, supere a la ya eliminada Bolivia y asegure el primer lugar de Grupo A. En tanto, este domingo se definirá el Grupo B: Brasil (9 puntos), con el primer puesto ya asegurado, se enfrentará a Ecuador (2), mientras Venezuela (2) jugará contra Perú (4). Libre queda Colombia (4).

TRABAJÓ EXTRA

En el inicio de los Octavos de Final de la Eurocopa, Italia debió llegar al tiempo extra para poder dar cuenta de Austria: finalmente, tras igualar 0-0 en los 90 minutos, la Azzurra se impuso 2-1 en el suplementario y ahora esperará por el ganador del partido que hoy disputarán Bélgica y Portugal desde las 16.00. En tanto, en el otro duelo disputado ayer, Dinamarca goleó 4-0 a Gales y aguarda por el vencedor del otro cotejo de este domingo: Países Bajos vs República Checa (13.00). Mañana lunes se medirán: Croacia vs España (13.00) y Francia vs Suiza (16.00).

APASIONANTE DEFINICIÓN

A falta de dos fechas para finalizar el Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, seis equipos quedaron apretados en apenas un punto de diferencia en la cima de la tabla de posiciones. Como único líder se encuentra ahora Sacachispas, que se encontraba en el sexto puesto, pero ayer venció 1-0 a Argentino de Quilmes (el campanense Juan Mercier ingresó los minutos finales para el Lila) y llegó a los 26 puntos para subirse a lo más alto. Por debajo, con 25, se ubican Los Andes (perdió 1-0 con Acassuso), Colegiales (cayó 2-0 ante Cañuelas), J.J. Urquiza (quedó libre), Deportivo Merlo y Defensores Unidos (igualaron 1-1 entre sí). En los demás encuentros de la fecha, Flandria venció 2-0 a Fénix; San Miguel superó 1-0 a Villa San Carlos; Talleres (RE) le ganó 1-0 a Deportivo Armenio; y UAI Urquiza, con un gol del campanense Santiago Prim) cayó 3-2 frente a Comunicaciones.

PRIMER C: FECHA 16

Este domingo se disputará íntegramente la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C. El líder Dock Sud (28 puntos) visitará a Berazategui, mientras uno de sus escoltas, Central Córdoba de Rosario (27), recibirá a Claypole. El otro escolta, Argentino de Merlo (27), quedará libre. La programación se completa con L.N. Alem vs Ituzaingo, Excursionistas vs Laferrere, San Martín (B) vs Real Pilar, Sportivo Italiano vs Lamadrid, Deportivo Español vs Atlas, Luján vs Midland y El Porvenir vs Victoriano Arenas.

PRIMERA A FEMENINA

Por la 9ª fecha de la Zona A, Boca Juniors goleó 6-0 como visitante a Deportivo Español y se quedó con la primera posición, con dos puntos de ventaja sobre San Lorenzo, que batió 6-2 a Racing Club como local. En tanto, en la lucha por la tercera posición, Gimnasia (LP) y El Porvenir igualaron 4-4, por lo que las Lobas se aseguraron el tercer puesto por diferencia de gol. Hoy se cerrará la Zona B y quedarán definidos los cruces de Cuartos de Final: desde las 10.00 se enfrentarán Rosario Central (14 puntos) vs Platense (13), Independiente (14) vs UAI Urquiza (24), River Plate (21) vs Comunicaciones (9) y Huracán (11) vs Excursionistas (3)