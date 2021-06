Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 29/jun/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 29/jun/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

Primera D:

Un contundente Puerto Nuevo se confirmó como único líder del torneo Apertura

A Villa Dálmine se le escapó una victoria que no mereció

Goleó 5-2 como local a Lugano con un triplete de Antonio Samaniego en el primer tiempo. Ritacco y Moreno completaron la cuenta del Portuario, que mantuvo un punto de ventaja sobre Muñiz. En la próxima fecha visitará a Yupanqui. Después de defender su condición de único líder con dos empates consecutivos ante dos equipos que se armaron para pelear el ascenso, Puerto Nuevo afrontaba ayer un compromiso en el que debía volver a la victoria para potenciar aquellas dos valiosas igualdades. Y lo consiguió a pura contundencia: goleó 5-2 a Atlético Lugano con un primer tiempo sumamente efectivo en el área rival para confirmarse en lo más alto de este Torneo Apertura de la Primera D. Sí: el Portuario no perdonó al Naranja. O mejor dicho: Samaniego no lo perdonó. El centrodelantero, quien apenas había convertido un tanto (y de penal) en lo que iba del campeonato, se despachó con un triplete en el primer tiempo. Y sus dos primeros goles fueron en los primeros dos avances del elenco campanense, que a los 8 minutos ya ganaba 2-0. Y que al entretiempo se fue 4-0, porque Enzo Ritacco, tras una gran asistencia de Samaniego, definió con mucha clase un mano a mano que tuvo instantes después que a Lugano le anularan 1-2 por offside. En el arranque del complemento, Enzo Moreno estableció el 5-0 y terminó de liquidar el pleito, más allá de la reacción del visitante y el quedo del Auriazul, que cometió algunos errores que posibilitaron el descuento del visitante, que igualmente terminó lejos en el marcador y, encima, con dos hombres menos. Los tres puntos resultaron fundamentales para los dirigidos por Gastón Dearmas (quien sigue aislado por protocolo Covid), dado que Muñiz venció a Argentino de Rosario y sigue firme en la pelea por la primera posición. En cambio, Defensores de Cambaceres y Sportivo Barracas igualaron entre sí y perdieron terreno respecto a la cima que ostenta el Portuario (quedaron a cuatro y cinco unidades de distancia, respectivamente). Claro, todavía queda mucho camino por recorrer. Pero este gran arranque de Puerto Nuevo y la goleada que concretó ante Lugano realzan la ilusión. El próximo lunes, como visitante frente a Yupanqui, en cancha de Argentino de Merlo, tendrá la oportunidad de dar otro paso al frente. Si repite la contundencia de ayer, tendrá gran parte del éxito asegurado. EL PARTIDO El Portuario pudo repetir formación inicial por primera vez en este Torneo Apertura: Gastón Dearmas dispuso los mismos once que venían de igualar ante Sportivo Barracas sin goles. Y el arranque fue demoledor: a los 5 minutos, Ojeda sacó rápido un lateral para Ritacco, quien leyó que la defensa rival estaba mal parada y, con un pase entre líneas, dejó solo a Samaniego, que escapó por derecha y definió cruzado en segunda instancia, después que, en primera, Fassi rechazara su intento de cesión a Moreno. Tres minutos después, fue Redondo el que evidenció los problemas de la última línea rival: desde el círculo central, el capitán "pinchó" un tiro libre a espaldas de los centrales, donde volvió a aparecer Samaniego para definir nuevamente cruzado, desde idéntica posición que en el primer gol. En ese comienzo del juego, Puerto Nuevo no solo lucía bien plantado, sino que se mostraba muy veloz y despierto para la transición defensa-ataque. Incluso, entre Ritacco y Samaniego se molestaron sobre el borde del área chica al momento de definir el tercer avance profundo del equipo, después que Moreno acelerara por izquierda. Pero después de ese inicio arrollador, el local se fue quedando y se conformó con defenderse en su campo. Por eso creció Lugano, que se plantó en terreno ajeno y tuvo el descuento en una volea de Milano que Balbuena contuvo con seguridad. Un minuto más tarde llegó la gran polémica de la tarde: en una acción de pelota parada, tras una gran atajada del arquero Portuario y un par de rebotes, Lugano llegó al gol, pero se chocó con la bandera levantada del asistente Federico Bozo. En ese momento se quebró el partido, porque el Naranja entró decididamente en el terreno de la protesta y los nervios y porque, a la jugada siguiente, Ritacco definió con mucha clase un mano a mano con Cravero tras una gran asistencia de "Toni" Samaniego. Y para completar el oscuro panorama que se le avecinaba al visitante, Martín Ruiz vio la roja tres minutos después por una agresión a Ritacco contra la línea. Así, en media hora de juego, el encuentro ya empezaba a tener olor a liquidado. Situación que se potenció a los 42, cuando, tras un córner rechazado, Ramón habilitó a Lojda, que también ganó las espaldas de la defensa de Lugano y cedió para que Godoy habilitara a Samaniego, quien solo tuvo que mandarla al fondo de la red con Cravero ya vencido para completar su "hattrick" y establecer el 4-0 antes del entretiempo. En el inicio del complemento, Puerto Nuevo ya empezó a pensar en lo que se le venía: Martínez reemplazó al amonestado Huarte y pasó Ramón a jugar de lateral izquierdo. Sin embargo, ello no lo privó de golpear una vez más: a los 3 minutos, Moreno interceptó un mal pase de Barros y se escapó hasta el área para definir mano a mano con Cravero y convertir el 5-0. La historia estaba más que liquidada, pero el Naranja mostró orgullo y vergüenza deportiva ante un Auriazul que se relajó y cometió errores. Por eso, a los 13, Enzo Gómez llegó al descuento con un gran remate, luego de una pérdida de Areco en mitad de cancha. Y a los 22, Lucas Rodríguez sacó provecho de una serie de rebotes tras un córner y colocó el balón en el segundo palo de Balbuena para el 2-5. Por entonces, pensando en reservar energías, el Portuario ya había realizado las cinco modificaciones, una situación que modificó su fisonomía (Redondo pasó a jugar como central, por ejemplo) y que, por momentos, lo llevó a perder el control del trámite. Incluso, Lugano estuvo cerca del tercero gracias al empuje de Escurra y el incansable trabajo de Gómez. Pasado el sofocón, el elenco campanense se repuso, se adueñó del balón y manejó el trámite en el último cuarto de hora, sobre todo después que Rivadeneira vea la segunda amarilla por una fuerte entrada contra el ingresado Casco. Entonces, todo fue tranquilidad hasta el pitazo final de Juan Cruz Robledo. Y todo fue alegría seguidamente. No es para menos: transcurrida la primera mitad del campeonato, Puerto Nuevo sigue invicto, también golea y se mantiene como único líder.



LA CELEBRACIÓN DE SAMANIEGO CON GODOY Y ARECO TRAS CONVERTIR EL TERCER TANTO DE SU CUENTA PERSONAL (FOTO: LUNA FOTOGRAFÍA). SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (5): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas – Ignacio Gómez. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Kevin Casco, Rodrigo Martínez, Eliseo Aguirre, Alexander Meza, Gastón Pérez y Alan Sosa. LUGANO (2): Ignacio Cravero; Nicolás Acuña, Diego Fassi, Marcelo Rivadeneira, Mariano Cáceres; Juan Trento, Damián Barros, José Luis Escurra; Martín Ruiz; Enzo Gómez y Sebastián Milano. DT: Gabriel Rodríguez – Guillermo Rodríguez. SUPLENTES: Facundo Género, Ian Pérez, Leandro López, Francisco Sosa, Santiago Rincón, Lucas Rodríguez y Juan Ignacio Pérez. GOLES: PT 5m y 8m Antonio Samaniego (PN), 27m Enzo Ritacco (PN) y 42m Antonio Samaniego (PN). ST 3m Enzo Moreno (PN), 13m Enzo Gómez (L) y 22m Lucas Rodríguez (L). CAMBIOS: PT 37m J. Pérez x Trento (L). ST I. Pérez x Cáceres (L), Rodríguez x Acuña (L) y Martínez x Huarte (PN); 5m López x Milano (L); 14m G. Pérez x Samaniego (PN); 20m Meza x Lojda (PN), Casco x Godoy (PN) y Aguirre x Moreno (PN); y 36m Sosa x Gómez (L). AMONESTADOS: Huarte y Godoy (PN); Cravero, Fassi, Barros, Gómez y López (L). EXPULSADO: PT 31m Martín Ruiz (L), por agresión. ST 35m Marcelo Rivadeneira (L), por doble amonestación. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Juan Cruz Robledo.

SAMANIEGO FUE IMPARABLE PARA LA DEFENSA DEL NARANJA Y LLEGÓ A CUATRO GOLES EN EL TORNEO (FOTO: LUNA FOTOGRAFÍA).





LA VELOCIDAD DE ENZO MORENO TUVO SU PREMIO EN EL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO MARCÓ EL 5-0 (FOTO: LUNA FOTOGRAFÍA).





ENZO RITACCO DEFINIÓ CON MUCHA CLASE PARA ESTABLECER EL 3-0 EN UN MOMENTO CLAVE (FOTO: LUNA FOTOGRAFÍA). MUÑIZ TAMPOCO AFLOJA Ayer se disputó íntegramente la sexta fecha del Torneo Apertura de la Primera D y si Puerto Nuevo no pudo ampliar su ventaja como único líder fue porque Muñiz volvió a ganar: superó 1-0 como local a Argentino de Rosario y ahora acumula cuatro triunfos y un empate después de perder 2-0 en Campana en el debut. Los demás resultados de ayer fueron: Sportivo Barracas 1-1 Defensores de Cambaceres, Deportivo Paraguayo 3-0 Yupanqui, Juventud Unida 0-2 Liniers y Central Ballester 1-2 Centro Español. Con estos marcador, Puerto Nuevo y Muñiz se despegaron de sus perseguidores y serán los encargados de cerrar la séptima y próxima fecha: el próximo lunes, el Portuario visitará a Yupanqui en cancha de Argentino de Merlo, mientras el Rayo Rojo jugará ante Centro Español, también como visitante. La programación de esta jornada venidera comenzará el domingo con cuatro encuentros: Defensores de Cambaceres vs Central Ballester, Argentino de Rosario vs Juventud Unida, Liniers vs Deportivo Paraguayo y Lugano vs Sportivo Barracas.

