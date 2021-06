Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 29/jun/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 29/jun/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

GÜEMES SE ESCAPÓ ARRIBA A los 41 minutos del ST, Gagliardi falló un penal que pudo haber desnivelado el 1-1 final con Tristán Suárez. El Violeta comenzó ganando con tanto de Bersano, pero tuvo una floja actuación. El próximo lunes visita a Gimnasia de Jujuy. Si venía carreteando con la ilusión de despegar, Villa Dálmine dio un paso atrás el domingo frente a Tristán Suárez. Y eso que estuvo muy cerca de quedarse con la victoria. Pero, muy lejos, lo que terminó despegando fue el remate de Alejandro Gagliardi a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el penal sancionado por César Ceballo le abrió la puerta al conjunto de nuestra ciudad para volver a sumar de a tres como local. Así, el empate 1-1 no cerró por ningún lado para el Violeta. En cuanto al resultado, porque el triunfo estuvo a solo doce pasos de distancia y se desaprovechó una chance inmensa. Y en cuanto al desarrollo del juego, porque la actuación del equipo fue floja, especialmente en el segundo tiempo. Por eso no pudo sostener la ventaja que había conseguido en la primera parte (cuando hizo mejor las cosas y hasta dispuso de situaciones para aumentar la diferencia) e, incluso, en el complemento, necesitó de los buenos reflejos de Emanuel Bilbao para mantener la igualdad. Sin Cristian Ojeda (dejó el plantel) ni Laureano Tello (lesionado), el esquema 4-1-4-1 que viene utilizando Marcelo Franchini no calzó para los intérpretes disponibles. De hecho, el entrenador improvisó a Agustín Stancato como volante interno y, entonces, Germán Díaz no encontró un socio para generar circuitos de juego y la tenencia del balón nunca fue clara ni tampoco un recurso defensivo. Así todo se pareció mucho más al primer tramo del campeonato y Gagliardi, única referencia ofensiva, quedó limitado a pelear largos pelotazos con los centrales rivales. Y al momento de realizar variantes, el DT tampoco cambió el 4-1-4-1, descartando la posibilidad de jugar con dos delanteros para que el "salteo de líneas" al que terminó recurriendo su equipo tuviera, al menos, una opción más para pelear contra la última línea rival. Por ello, aunque volvió a sumar, Villa Dálmine sigue sin poder despegar. Y entre lesiones y salidas (el domingo se totalizaron ocho bajas respecto al inicio de la temporada), el panorama no asoma esperanzador en esta parte final de la primera rueda. Por lo pronto, a la espera de refuerzos que le brinden esa jerarquía que está faltando, el próximo lunes visitará a Gimnasia en Jujuy. EL PARTIDO Franchini debió realizar dos cambios obligados para este compromiso: Romero y Stancato reemplazaron a Lando y Ojeda. Así, Pollacchi pasó a jugar como lateral derecho, mientras Stancato jugó como volante interno, por lo que Moyano se mantuvo como "5" en el esquema 4-1-4-1. El encuentro comenzó con imprecisiones y, encima, muy cortado (Ceballo fue muy celoso para sancionar los contactos). La ausencia de Ojeda le quitó al Violeta a uno de los mediocampistas capaces de conducir sus avances, mientras a Pollacchi no le resultaba natural hacer ancho el campo por derecha. Por eso le faltó fluidez al local, cuya primera aproximación fue producto de un bochazo largo que peinó Gagliardi y capturó Bersano, quien inquietó con un remate cruzado de media vuelta. Fue un aviso del zurdo, que seis minutos después abriría el marcador, después de una buena presión que hizo Villa Dálmine sobre la salida de Tristán Suárez. Iban 17 minutos cuando Pollacchi anticipó sobre la derecha y le cedió el balón a Bersano, que tuvo tiempo para perfilarse y rematar abajo, contra el primer palo, a donde Lugo se estiró sin éxito. Con la ventaja a su favor, al elenco campanense le resultó cómodo recostarse sobre su campo, con el orden táctico que mostró en sus últimas presentaciones. Así, Gagliardi fue quedando cada vez más lejos de sus compañeros y el Lechero empezó a empujar en terreno ajeno. Y con la conducción de Miranda, el visitante generó peligro desbordando por las bandas hasta la línea final y lanzado centros bajos. A los 25, Bilbao se lució al atrapar un desvío de taco de Nelle que rebotó en Romero. Y minutos más tarde, Pollacchi rechazó en extremo, casi sobre la línea, cuando Melillo se relamía para empujarla. El Violeta quedaba muy atrás y recurría a pelotazos que no hacían más que evidenciar la soledad de Gagliardi. Y cuando lograba recuperar y salir con balón dominado no tuvo la precisión necesaria para construir contragolpes. Una situación que recién corrigió en los últimos tres minutos: a los 42, Pollacchi escapó por izquierda y cedió para la llegada de Larrea, quien al momento de definir fue trabado justo por Duarte (que lo tomó de atrás en el ingreso al área); y a los 44, un exigido Gagliardi falló contra el segundo palo al empujar un centro de Bersano que se desvió en un defensor y había dejado fuera de acción a Lugo. En el segundo tiempo, el desafío de Villa Dálmine era lograr defenderse más lejos de su área, para ser un equipo más corto y evitar que Miranda se convierta en eje del juego visitante. Y si bien mejoró en ese aspecto, la falta de un socio para Díaz en la conducción (Stancato no gravitó) no le permitió crecer desde la tenencia, más allá de una mayor participación de Larrea (de flojo primer tiempo). Igualmente, Tristán Suárez estaba impreciso, no encontraba movimientos para desequilibrar y, por eso, el partido era deslucido. Biggeri también lo entendió así y mandó a la cancha a Brambillo y "Chino" Sanabria, por lo que Miranda pasó a jugar más adelante. Y en esos metros finales lastimó: iban 17 cuando capturó un rechazo, se escapó entre Rizzi y Romero (que no pudo frenarlo en la corrida), se metió al área por la derecha y definió con un toque suave ante el achique de Bilbao. Con el empate en la mano, la visita se envalentonó y fue por más, aprovechando las dudas del Violeta, que ya casi ni disputaba la segunda pelota. El Lechero generó córners e inquietó por la vía aérea: a los 23, Bilbao brilló para desviar un gran cabezazo de Duarte; y más tarde, Domínguez empujó el balón, pero en posición adelantada tras otro testazo de Duarte. Y también lo tuvo en los pies de Sanabria, quien remató al costado externo de la red tras el desborde de Brambillo por derecha. En ese tramo, la falta de variantes del conjunto de nuestra ciudad quedó en evidencia, al tiempo que Franchini tampoco se animó a cambiar: mantuvo el esquema (pudo haber ingresado Sosa para ofrecerle compañía a Gagliardi) y cambió nombres nada más. Igualmente, la voluntad del ingresado Cajes para ir a luchar una pelota dividida casi le da la victoria al Villa Dálmine: con mucha imprudencia, Duarte le pegó una patada en la cabeza y no solo se ganó su segunda amarilla, sino que generó un penal "caído del cielo". Sin embargo, en su afán por asegurar una ejecución centrada, Gagliardi le pegó muy fuerte y elevó tanto su remate que el balón terminó en la tribuna de la avenida Mitre cuando el arquero Lugo se había arrojado contra su palo derecho. Una picardía, teniendo en cuenta que ya se jugaban 41 minutos del complemento. En ese tramo final, la ecuación se invirtió: con uno menos, Tristán Suárez se recostó en su campo y, por ello, el Violeta dispuso de la tenencia del balón, aunque apenas pudo generar peligro con un zurdazo de Cajes que dio en la parte externa de la red. Por eso, el pitazo final dejó un empate con sensaciones encontradas: se había escapado la victoria, pero el balance general marcaba que había hecho poco para merecerla.

LA EJECUCIÓN DE GAGLIARDI DESDE LOS DOCE PASOS SALIÓ MUY ALTA. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Agustín Stancato, Germán Díaz, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Ezequiel Navarro Montoya, Eduardo Vallejos, Jeremías Kruger, Ataliva Schweizer, Franco Costantino, Valentín Albano, Lucas Cajes, Juan Cruz Franzoni y Sergio Sosa. TRISTÁN SUÁREZ (1): Rodrigo Lugo; Nehuén Montoya, Bruno Duarte, Nicolás Pantaleone, Francisco Martínez; Enzo Arreguín, Saúl Nelle, Matías Muñoz, Ezequiel Melillo; Brian Miranda y Alexis Domínguez. DT: Aníbal Biggeri. SUPLENTES: Cristian Correa, Joaquín Kloszelnicki, Mariano Bettini, Marcos Brítez Ojeda, Franco Quiroga, Manuel Cordeviola, Maximiliano Brambillo, Fabián Garay y Gabriel Sanabria. GOLES: PT 17m Fernando Bersano (VD). ST 17m Brian Miranda (TS). CAMBIOS: ST 12m Brambillo x Nelle (TS) y Sanabria x Arreguin (TS); 31m Cajes x Stancato (VD); 39m Schweizer x Bersano (VD); 40m Quiroga x Miranda (TS); 42m Bettini x Melillo (TS). AMONESTADOS: no hubo. EXPULSADO: ST 40m Duarte (TS), por doble amonestación. INCIDENCIA: ST 41m Gagliardi (VD) desvió un penal. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: César Ceballo.

LARREA TUVO EL SEGUNDO EN EL CIERRE DE LA PRIMERA PARTE, PERO LO TRABARON JUSTO. CUATRO JUVENILES EN EL BANCO Respecto al inicio del campeonato, Villa Dálmine tuvo ayer nueve bajas: Franchini no pudo contar con los lesionados Lucas Bruera, Facundo Lando, Gino Olguin y Laureano Tello ni con tres jugadores que ya dejaron el plantel (Tomás Garro, Cristian Ojeda y Stefano Zarantonello). Además, no estuvieron en la convocatoria los tres futbolistas a los que les comunicó que no los tendrá en cuenta: Franco Flores, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez. Por ello, al momento de conformar el banco de suplentes, el entrenador recurrió a cuatro valores de las divisiones juveniles del Violeta: Lucas Cajes (a quien hizo debutar y le viene dando minutos en todos los partidos), Eduardo Vallejos (quien ya debutó en Primera) y dos chicos que recibieron su primera citación, el lateral izquierdo Jeremías Kruger (categoría 2001) y el mediocampista Valentín Albano (2002).

ALBANO, CAJES, VALLEJOS Y KRUGER COMPARTIERON EL BANCO DE SUPLENTES ANTE TRISTÁN SUÁREZ. GÜEMES SE ESCAPÓ ARRIBA Esta 14ª fecha de la Primera Nacional le resultó muy positiva a Güemes: el elenco de Santiago del Estero le ganó 2-1 como visitante a Santamarina de Tandil y se escapó en lo más alto de las posiciones de la Zona B por la derrota de Independiente Rivadavia (perdió 2-1 en su visita a Atlético de Rafaela). Por ello, Brown de Adrogué alcanzó ayer al elenco mendocino en la segunda posición al vencer 2-0 a Instituto como local; y por ello, Defensores de Belgrano podrá quedar hoy como único escolta en caso de vencer a Deportivo Morón (15.00 horas). Esta tarde también jugará el próximo rival de Villa Dálmine: desde las 16.00, Gimnasia (J) visitará a San Martín (SJ). Los demás resultados de la Zona B fueron: Guillermo Brown (PM) 0-1 Barracas Central, San Telmo 1-0 Ferro Carril Oeste y Almagro 3-0 All Boys. En la Zona A, Tigre no pudo aprovechar que Gimnasia (M) quedaba libre: igualó 2-2 con Chacarita y quedó un punto por debajo del conjunto mendocino, que hoy puede perder el liderazgo si Atlanta vence como local a Alvarado (15.30; TyC Sports). Mientras tanto, San Martín de Tucumán sigue ganando (2-0 a Deportivo Maipú) y quedó a tres de la cima; y Walter Marchesi debutó con un empate al frente de Nueva Chicago (1-1 vs Quilmes). Ayer, además, Estudiantes (RC) superó 1-0 como visitante a Deportivo Riestra. Hoy, además de Atlanta vs Alvarado, también juegan: Mitre (SdE) vs Estudiantes (BA), Almirante Brown vs Agropecuario y Belgrano vs Temperley.

