En las últimas 48 horas no se reportaron nuevos fallecimientos. La Secretaría de Salud municipal informó 60 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad en las últimas 48 horas: 42 se indicaron en el reporte del domingo y 18 en el de ayer. De esta manera, Campana acumula ahora 14.569 casos totales desde que comenzó la pandemia. En cuanto a la evolución de los contagios, las cifras no modificaron la tendencia local: el promedio de los últimos siete días se ubicó en 52, mientras la media mensual cayó a 64,8. La buena noticia fue que no se confirmaron nuevos fallecimientos en nuestra ciudad, por lo que las víctimas fatales totales se mantuvieron en 263 (igualmente, la tasa de letalidad sigue en 1,81%) INFORME PROVINCIAL En su actualización de las 21:54 de ayer, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 14.337 casos totales (232 menos que los indicados a nivel local) y 265 muertes (dos más que las señaladas hasta el momento por la Secretaría de Salud). DISTRITOS VECINOS En las últimas 48 horas, la Municipalidad de Zárate confirmó 74 nuevos positivos, 114 altas médicas y 3 decesos, correspondientes a mujeres de 53 y 80 años y a un hombre de 40 años. De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 13.296 casos totales que se dividen en 848 que se encuentran activos, 11.108 que se han recuperado y 340 que han fallecido (presenta una tasa de letalidad de 2,56%). Por su parte, Exaltación de la Cruz indicó 48 nuevos positivos y 45 altas médicas entre domingo y lunes. Con estas cifras, el municipio acumula ahora 3.606 casos totales que se dividen en 221 que se encuentran activos, 3321 que se han recuperado y 64 que han fallecido. En tanto, con la última actualización de la Sala de Situación provincial, Escobar sumó 120 nuevos positivos y 5 decesos, por lo que presenta ahora 29.442 casos totales y 823 fallecidos desde que comenzó la pandemia. Finalmente, Pilar registró 218 nuevos contagios y 8 decesos. De esa manera, llegó a 48.677 positivos acumulados y se mantuvo 742 víctimas fatales.



LA CURVA DE CONTAGIOS EN NUESTRA CIUDAD MUESTRA YA UN MARCADO DESCENSO RESPECTO AL PICO DE MAYO.





INFORME DE HOY MARTES #Dato la Secretaría de salud de la municipalidad de #Campana informó este martes 69 positivos y 3 fallecidos; son un hombre de 51 años (Vandor) y dos mujeres de 86 y 80 años (privado) #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/hF2UxreiFT — Daniel Trila (@dantrila) June 29, 2021 INFORME DE AYER LUNES #Dato la Secretaría de salud de la municipalidad de #Campana informó este lunes 18 positivos de Covid-19. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/SFA9lB2jch — Daniel Trila (@dantrila) June 28, 2021

Coronavirus:

Campana sumó 60 nuevos contagios

