Una dosis de la vacuna AstraZeneca previene un 86% de casos

Así lo determina un estudio realizado por el Ministerio de Salud bonaerense, donde se destaca que la efectividad para prevenir internaciones asciende al 95% y las muertes en un 96%. Un estudio realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, determinó que la primera dosis de la vacuna AstraZeneca "otorga una alta protección contra las infecciones por SARS-CoV2" entre la población de entre 60 y 79 años. Además, el informe destacó que este descubrimiento "incorpora evidencia a la implementación de la estrategia de retrasar la segunda dosis en países que enfrentan escasez de vacunas". Según se indicó en el trabajo que dio a conocer la cartera sanitaria bonaerense, "para la prevención de casos confirmados la efectividad fue del 86%, para internaciones del 95% y para muertes del 96%". El estudio se hizo en base al análisis de datos obtenidos del monitor provincial de vacunación VacunatePBA, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) y el sistema de gestión de camas (SGC). De esta manera, el análisis incluyó a 4.497.397 personas, de las cuales 49.065 tenían entre 60 y 79 años, residían en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se habían inoculado antes del 31 de marzo. Asimismo, el documento contempló que los bonaerenses no habían recibido la segunda dosis hasta el 1 de mayo y tampoco habían sido diagnosticados con coronavirus positivo antes de inocularse. "Una vez seleccionado este grupo, denominado ´Vacunados´, se procedió a realizar una búsqueda para identificar a los no-vacunados con características similares de edad, género, presencia de comorbilidades y región", explicó el informe. Se apuntó que entre los 21 y 40 días luego de aplicada la primera dosis de AstraZeneca se obtuvo el número de casos confirmados por PCR+ o test de antígeno para SARS-Cov2, internados y muertos por Covid-19. Respecto a los resultados, se concluyó que para el grupo de inmunizados la proporción de casos confirmados fue del 0,304% (149), de internados 0,016% (8) y de muertes 0,012% (6). En cambio, para el grupo de no vacunados fue del 2,069% (1.009) en casos confirmados, 0,299% (146) en internaciones y 0,334% (163) en muertes, lo que demostró una incidencia superior en todos los eventos. Entre las conclusiones del estudio, se puso de relieve que "el efecto en la vida real de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, indica que una dosis otorga una alta protección contra las infecciones por SARS-CoV2". "Este efecto fue similar, sin diferencias significativas, en todos los subgrupos de edad y según presencia o no de comorbilidades", se agregó desde el Ministerio que conduce Daniel Gollan. Por otro lado, el trabajo sostuvo que los datos indican que "la estrategia aporta una mayor cobertura permitiendo llegar a una mayor parte de la población vacunada con una sola dosis".

Una dosis de la vacuna AstraZeneca previene un 86% de casos

