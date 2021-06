P U B L I C



VUELOS CANCELADOS A través de la actualización de su programación internacional, Aerolíneas Argentinas confirmó que cancelará 59 de los 90 vuelos regionales y de larga distancia programados hasta el 11 de julio por las nuevas restricciones aéreas impuestas por el Gobierno Nacional. Según detalló la empresa, 30 de esas cancelaciones corresponden a la ruta Ezeiza-Miami-Ezeiza, siete a Ezeiza-Madrid-Ezeiza y dos a la ruta Ezeiza-Bogotá. También 20 vuelos con origen o destino Aeroparque también se ven afectados. El domingo por la noche, desde la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) señalaron que las medidas del Gobierno significan un "virtual cierre de fronteras" del país y que todas las compañías fueron "fuertemente afectadas", ya que tuvieron que cancelar o reprogramar sus vuelos previstos para lo que resta del mes de junio y parte del mes de julio, en función de las autorizaciones recibidas hasta el momento.



IMPUTADO El fiscal federal Ramiro González imputó al exmandatario Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación, un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito. El representante del ministerio público fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, en el marco de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA). En la denuncia de la OA se había acusado al expresidente de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar "apariencia" de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria. RETOMA EL CONTROL El Gobierno decidió retomar el control estatal sobre las tres últimas líneas ferroviarias de carga que quedan en manos privadas. De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, la operación de esas líneas pasará a manos del Estado, con la gestión a cargo de Trenes Argentinos (Belgrano Cargas y Logística). En tanto, lo vinculado a infraestructura quedará a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias estatal (ADIF). Como se estila en países europeos, los privados deberán pagar un canon o peaje por el uso de las vías con sus propias locomotoras y vagones. Además, el Estado podrá alquilarles el servicio a las empresas interesadas haciéndose cargo el sector público de las obras de mantenimiento. Desde el Ministerio de Transporte aclararon que no se trata de una estatización. YA PAGÓ CON GOLES El ex futbolista Gabriel Batistuta presentó una acción de amparo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que lo exima de pagar el aporte extraordinario fijado por ley para afrontar la pandemia. La causa, caratulada "Batistuta, Gabriel Omar C/En AFIP - Ley 27.605 S/proceso de conocimiento", se suma a la que ya presentaron otros futbolistas (en actividad y retirados), entre ellos Carlos Tévez, aunque en este caso con una argumentación ligeramente diferente. Batistuta sostiene no sólo que el aporte es "confiscatorio" sino que además atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad del campo. El ex goleador de la selección argentina de fútbol es un fuerte terrateniente en la provincia de Santa Fe, de donde es oriundo. SIGUE LA BÚSQUEDA La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó en la tarde del lunes el hallazgo de un décimo cuerpo, con lo que actualizó la cifra de fallecidos, mientras por el momento seguían desaparecidos 151, a los cuales se añaden las 135 personas localizadas fuera de las inmediaciones. Aclaró que es esta "una lista sobre la que los detectives trabajan en tiempo real" para actualizarla, e insistió en que "la principal prioridad" sigue siendo la búsqueda y rescate de posibles supervivientes, entre los cuales hay colombianos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, argentinos y un chileno, según transmitió CNN.

29 de Junio de 2021

