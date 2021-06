» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Motivación:

Con un futuro bien iluminado...

Por Claudio Valerio













Claudio Valerio

¿Ya te has visto delante de situaciones que parecen hacer tu vida caer? ¿Ya te enfrentaste con batallas que parecen perdidas? ¿Ya te sentiste desamparado y sólo cual si nadie estuviese si importando con lo que estás pasando?... Yo ya enfrenté una situación tremendamente difícil. Después pude sentirme un gran vencedor por tener el corazón regocijante de alegría dadas las incontables alegrías y bendiciones que hoy me proporcionan el cada día, como ser viajar por el mundo y ser reconocido por el buen trabajo que ejecuto en mi área profesional, como también en lo personal; por poder conquistar mis sueños. ¡Pero no era verdad! Yo jamás estuve solo, jamás me quedé desamparado, pues, mi familia se mantuvo siempre a mi lado y tanto su cariño como su fuerza, fueron una pieza clave para que yo continuase. Así, aún después de alguna deficiencia, ¡siendo un vencedor! El consejo y apoyo oportuno me dio nuevo material, nuevas piedras y ladrillos y se me mostró como recomenzar una nueva construcción; me dio una computadora que se volvió mi escritorio y una gran multitud de clientes en la net que pasó a ser la nueva actividad... Gracias a mi familia por el buen consejo, y a Dios que iluminó y continúa iluminando mis días, mi antigua oscuridad se volvió más radiante que el sol del mediodía. Así, en todas las jornadas, he conseguido hacer amigos y compañeros de vida. Cada persona tendrá su experiencia y, de seguro, será diferente, pero sí que esté enfrentando las mismas luchas y las mismas dificultades. Sea cual sea la situación, para cada uno su familia siempre está de su lado, apoyándolo y, con certeza, ¡presta a extender la mano en el momento que se la llame! ¡Nuestra familia es maravillosa! Porque su bondad y misericordia no pueden ser calculadas, salvo en los momentos de crisis. La familia nos ama de tal manera que, aun cuando andamos por caminos que no son de su agrado, nos anima y persuade a dejarlos; siempre ofrece una oportunidad, una circunstancia donde podemos tener los ojos abiertos para contemplar sus manos extendidas y su invitación: "Ven... ¡Te amamos!".



Claudio Valerio / © Valerius / valerius@fibertel.com.ar

