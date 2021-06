Para realizarlo la mujer necesita estar informada, así podrá conocer los diversos métodos que existen para detectar lo antes posible alguna anormalidad y luego, en caso de ser necesario, acudir a las modernas terapéuticas que le brindarán alternativas para llevar adelante el tratamiento adecuado. Los Métodos de control Mamario incluyen: 1. Autoexamen mamario 2. Consulta al Ginecológico y/o mastologo 3. Métodos de imágenes. La detección temprana por medio de los controles es la mejor prevención. Actualmente el cáncer de mama es él más frecuente en la mujer. La utilización de todos los métodos preventivos en forma complementaria reduce en gran medida los riegos. Es el hábito de control más eficaz para lograr tranquilidad y seguridad personal. El autoexamen mamario es un simple procedimiento para examinar sus propias mamas con el propósito de detectar nódulos, zonas con aumento de la densidad, retracción del pezón, cambios en la piel, secreción entre otros. Se recomienda realizarlo a partir de los 18 años, una vez al mes, una semana después de finalizada la menstruación. La visita al médico ginecólogo y/ o mastólogo es aconsejable realizarla una vez al año o bien cuando el autocontrol encuentre una alteración que no estuviese presente en controles anteriores. La mamografía digital de alta resolución puede detectar muchos de los tumores malignos tempranamente, incluso antes de que sean palpables o que comiencen a dar síntomas. Además, los equipos modernos y los materiales usados permiten utilizar dosis de radiación tan bajas que hace prácticamente inocuo al estudio. En conjunto con la ecografía mamaria dirigida conforman las dos bases imagenológicas en el estudio completo de la mama y nos permiten llegar a una categorización diagnostica definitiva que muchas veces necesita de complementos como ser la resonancia de mama, la mamografía 3 D o tomosíntesis y en algunas instancias hasta una biopsia. El abordaje de estas imágenes analizadas por profesionales entrenados y dedicados trabajando en forma conjunta como equipo multidisciplinario junto al ginecólogo y / o mastólogo nos permiten concretar nuestro gran objetivo que es el DIAGNOSTICO DEFINITIVO. ¿El cáncer de mama se hereda? El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en la mujer. Se calcula que 1 de cada 9 mujeres lo padecerá en algún momento de su vida. Los cánceres de mama pueden ser clasificados en 3 grandes grupos, según cuáles sean los factores más importantes que determinan su aparición: 1) Esporádico 2) Familiar 3) Hereditario El 75-80% de los cánceres de mama son esporádicos, esto significa que ocurren por azar. Estos tumores suelen aparecer a edades mayores y en personas sin antecedentes familiares de la enfermedad. En aproximadamente el 20-25% de los casos, hay una predisposición "familiar" a desarrollar cáncer, esto significa que hay algunos factores genéticos que, actuando en conjunto con el estilo de vida (dieta, tabaquismo, alcohol, sedentarismo…) y el ambiente hace a los miembros de estas familias más susceptibles a desarrollar cáncer. Solo en un 5-10% de los casos el Cáncer de Mama es producido por mutaciones heredadas que se transmiten de generación en generación. En estas familias, no sólo observamos mayor cantidad de individuos con Cáncer de mama, sino que este si aparece lo hace a edades más tempranas. Se han identificado hasta ahora varios genes cuyas mutaciones heredadas producen incremento en el riesgo de desarrollar Cáncer de Mama. Los más importantes son 2 genes denominados BRCA1 y BRCA2. Existen estudios genéticos en la actualidad que permiten identificar las mutaciones ocurridas en estos genes. Si bien la posibilidad de desarrollar cáncer es muy alta a lo largo de la vida, NO todas las mujeres que heredan una mutación lo tendrán. Cuando por los antecedentes familiares se sospecha Cáncer de mama Hereditario la intervención más importante es la derivación a la consulta de Asesoramiento Genético. Allí se determinará la necesidad de realizar estudio genético y con el resultado tendremos la información que permitirá al individuo y su mastólogo tratante tomar las decisiones más adecuadas. Además, determinar la presencia de mutaciones en una familia en riesgo permite implementar las medidas de prevención disponibles. Existen distintas estrategias aplicables según el caso y la elección entre una u otra, será tomada en forma conjunta entre los médicos tratantes y el individuo en riesgo. Contar con esa información es fundamental para que podamos actuar a tiempo. Si tenés alguna duda sobre tus antecedentes familiares, consultale a tu médico de referencia!!



Dras. Lucila Salazar Moltrasio y Mariela Traverso



Dra. Lucila Salazar Moltrasio, Mastóloga (M.N.: 123286 – M.P.: 453758) / Dra. Mariela Traverso, Especialista en Diagnóstico por Imágenes (M.P.: 551252) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Nuestras mamas merecen un cuidado especial

