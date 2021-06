» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 29 de Junio







DÍA DEL CAMARÓGRAFO Impulsado por el camarógrafo Sergio Pérez e instituido mediante la Ley Nº 23.689 en el año 1989, en este día se recuerda a Leonardo Henrichsen, periodista y camarógrafo asesinado mientras reportaba una sublevación militar en Chile en el año 1973. Leonardo Henrichsen Ferrari nació el 29 de mayo del año 1940 en Buenos Aires. Inició su carrera en "Sucesos Argentinos", el primer noticiero cinematográfico del país, en el que fue aprendiz del fotoperiodista y corresponsal de guerra Tadeo Bortonowski. En el año 1955 comenzó a trabajar en Canal 7. Más adelante, en el año 1963, cubrió el golpe de Estado contra Juan Bosch, presidente de la República Dominicana, y en el año 1969 el "Cordobazo". Su trabajo en éste último suceso propició que fuera contratado por la Televisión Nacional de Suecia (TSV). En el año 1973 lo enviaron a Chile, país en el que registró con su lente el "Tanquetazo", sublevación militar liderada por el teniente coronel Roberto Souper del Regimiento Blindado N° 2 contra el presidente Salvador Allende, y fue asesinado por el cabo Héctor Hernán Bustamante Gómez. A lo largo de su carrera cubrió 14 golpes de Estado, los dos últimos meses de la guerrilla del "Che" Guevara en Bolivia y la muerte de Robert Kennedy.



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MUNDO Hace 35 años la Selección vencía 3 a 2 a Alemania Federal y se consagraba campeón del mundo por segunda vez en su historia. El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo e integrado por Nery Pumpido, Héctor Enrique, Julio Olarticoechea, José Luis Brown, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Diego Maradona, debutó con un triunfo 3 a 1 frente a Corea del Sur con goles de Valdano (2) y Ruggeri. Después de empatar 1 a 1 contra Italia, el equipo se impuso 2 a 0 ante Bulgaria, con tantos de Valdano y Burruchaga, y avanzó a Octavos de final. En dicha fase, el gol de Pasculli eliminó a Uruguay. En Cuartos de final, la "albiceleste" se enfrentó contra Inglaterra en un memorable partido que protagonizó Maradona con el "Gol del Siglo" y "la Mano de Dios" que paralizaron el marcador en el 2-1: "Era como ganarle a un país, más que a un equipo. Aunque no tenía nada que ver con esa guerra, sabíamos que a muchos argentinos los habían matado allá como pajaritos. Y esto era una revancha". Tras vencer a Bélgica, la Selección le ganó 3 a 2 a Alemania Federal en el Estadio Azteca; Brown abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo y, en el segundo tiempo, Valdano amplió la ventaja pero, unos minutos después, Rummenigge y Völler empataron el partido, finalmente, Burruchaga convirtió el gol de la victoria. "Argentina tiene otra imagen, siempre fue protagonista. Ganó siempre, empató un sólo partido y se destacó lo extra deportivo por como convivió con la gente de México" dijo Bilardo al periodista Víctor Hugo Morales en ese entonces.



SE LANZA "THE NOW NOW" Un día como hoy en el año 2018, "Gorillaz" lanzaba su sexto álbum "The Now Now". Producido por la banda británica junto a James Ford e integrado por canciones compuestas por Damon Albarn y Remi Kabaka Jr con Ford, el disco fue descripto por Albarn como "un disco dentro de un disco, un sueño dentro de un sueño". Entre las canciones se encuentran "Humility", "Hollywood", "Tranz" y "Souk Eye".



Efemérides del día de la fecha, 29 de Junio

