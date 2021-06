» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Los testeos de VIH cayeron en un 50 por ciento durante la pandemia







(Por InfoGEI) - Los testeos de VIH cayeron un 50 por ciento en Argentina durante los últimos meses debido a la pandemia de Coronavirus, de acuerdo a la organización AHF Argentina (Aids Healthcare Foundation). A través de un comunicado, AHF sostuvo que "en Argentina son más de 136 mil las personas con VIH y cerca del 17 por ciento de las mismas no conocen su estado serológico". "Se sabe que más del 98% de las infecciones se producen por tener relaciones sexuales sin protección y que, según relevamientos permanentes que lleva a cabo AHF Argentina, en la que participan más de 30 mil personas a las que se les realiza la prueba, sólo el 14,5 por ciento utiliza preservativo siempre y el 20,5 por ciento no lo usa nunca; además, en los últimos meses cayó casi un 50 por ciento la cantidad de testeos de VIH realizados", se indicó. "Esto último tiene relación directa con la llegada de la Covid-19, ya que gran parte de los esfuerzos y recursos en salud se destinaron a combatir la pandemia: primero para entender la magnitud real del virus; luego para generar medidas preventivas que minimizaran el contagio y la propagación del virus; y más tarde para promover la vacunación. Asimismo, durante los primeros meses de la pandemia, las recomendaciones médicas fueron no concurrir a instituciones de salud para evitar el aglomeramiento, con lo cual muchos controles de chequeo se suspendieron y/o pospusieron", agrega el documento. Para conocer los centros de testeo de AHF Argentina, y sus teléfonos de contacto para pedir turno, las personas pueden ingresar a https://testdevih.org/hacete-el-test-de-vih/. Allí, encontrarán también información útil sobre qué es la prueba de VIH, en qué consiste, quiénes pueden hacerla y demás informaciones de interés, para romper con el estigma que hay sobre este tema, y animar a las personas a que se realicen todos los años la prueba como un estudio más de control. Cualquier persona puede acceder a la prueba de VIH; las mayores de 13 años pueden hacerlo firmando su propio consentimiento y las menores podrán hacerlo en presencia de un adulto de su confianza. Además, se puede realizar en cualquier momento del día, ya que no es necesario estar en ayunas como sucede con otros estudios. Actualmente, existen 3 tipos de pruebas: las de ácido nucleico, las de antígenos y anticuerpos, y las pruebas de anticuerpos y todas son altamente eficaces.



Los testeos de VIH cayeron en un 50 por ciento durante la pandemia

