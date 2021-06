Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 29/jun/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 29/jun/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Copa América:

Argentina goleó a Bolivia Breves: Deportivas

29 de Junio de 2021 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Copa América:

Argentina goleó a Bolivia







Se impuso 4-1 y ganó el Grupo A, por lo que en Cuartos de Final jugará frente a Ecuador, el sábado a las 22.00. Con una formación alternativa, pero con un Lionel Messi en esplendor, la Selección Argentina no tuvo problemas anoche para despachar a Bolivia: goleó 4-1 y se aseguró el primer puesto del Grupo A de la Copa América. Por ello, el próximo sábado desde las 22.00 horas estará enfrentando a Ecuador por los Cuartos de Final. Los dirigidos por Lionel Scaloni mostraron rápidamente su superioridad y a los 5 minutos, Alejandro Gómez abrió el marcador tras una brillante asistencia de Messi. Activo, el rosarino convirtió el segundo tanto desde los doce pasos (penal fabricado por "Papu") y también anotó el tercero, definiendo por sobre Carlos Lampe luego de una gran habilitación de Sergio Agüero, para transformarse así en el máximo artillero del certamen con 3 conquistas. En el complemento, Argentina siguió monopolizando el balón, aunque también mostró alguna desconcentración que, por ejemplo, le permitió a Bolivia llegar al descuento. Sin nada en juego, Scaloni concretó los cinco cambios antes de los 25 minutos de ese ST (Messi no salió) y el ingresado Lautaro Martínez, en la primera que tocó, se reencontró con el gol para establecer cifras definitivas, más allá que el combinado nacional merodeó el quinto tanto en varias ocasiones. Al mismo tiempo, Uruguay le ganó 1-0 a Paraguay con un gol de Edinson Cavani y se quedó con el segundo puesto del Grupo A, postergando a los guaraníes al tercero y a Chile al cuarto lugar. De esta manera, los cruces de Cuartos de Final serán: Perú vs Paraguay (viernes 18.00), Brasil vs Chile (viernes 21.00), Uruguay vs Colombia (sábado 19.00) y Argentina vs Ecuador (sábado 22.00). SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (4): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Guido Rodríguez; Ángel Correa, Lionel Messi, Alejandro Gómez; y Sergio Agüero. DT: Lionel Scaloni. BOLIVIA (1): Carlos Lampe; Erwin Saavedra, Luis Haquin, Adrián Jusino, Roberto Fernández; Boris Céspedes, Ramiro Vaca, Leonel Justiniano, Diego Bejarano, Jeyson Chura; y Gilbert Álvarez. DT: César Farías. GOLES: PT 5m Gómez (A), 32m Messi –de penal- (A) y 41m Messi (A). ST 15m Saavedra (B) y 19m L. Martínez (A). CAMBIOS: ST 10m Julián Alvarez por Gómez (A), 15m José Sagredo por Cespedes (B), Henry Vaca por Chura (B) y Rodrigo Ramallo por Álvarez (B), 17m Lautaro Martínez por Agüero (A) y Giovani Lo Celso por Correa (A), 25m Leandro Paredes por Rodriguez (A) y Nicolás Dominguez por Palacios (A), 35m Diego Wayar por Roberto Fernández (B), 39m Moisés Villarruel por Saavedra (B). ESTADIO: Arena Pantanal (Cuiabá). ÁRBITRO: Andrés Rojas (Colombia).

MESSI MARCÓ POR DUPLICADO Y ES EL MÁXIMO ARTILLERO DEL TORNEO. LAUTARO MARTÍNEZ SE REENCONTRÓ CON EL GOL. Eurocopa: lunes de partidazos Suiza y España eliminaron a Francia y Croacia, los finalistas del último Mundial. Los Octavos de Final de la Eurocopa regalaron un lunes espectacular. En el primer duelo de la jornada, España le ganó 5-3 a Croacia en tiempo extra en un partido para el infarto. Los croatas comenzaron al frente por un error del arquero Unai Simon, pero los ibéricos lo dieron vuelta y ganaban 3-1 a falta de cinco minutos. Sin embargo, los liderados por Luka Modric no se rindieron y llegaron al 3-3 en el segundo minuto de adición. Ya en el tiempo extra, Unai Simón se lució para evitar el cuarto gol de Croacia y luego aparecieron Morata y Oyarzabal para sentenciar la historia a favor de los dirigidos por Luis Enrique. Posteriormente, en el segundo turno, Francia fue sorprendida por Suiza, que se fue 1-0 al entretiempo y que en el inicio del complemento falló un penal para aumentar la ventaja. Sin embargo, un doblete de Benzema y un tanto de Pogba ponía la casa en orden para los galos. Pero en los diez minutos finales, los suizos lograron descontar y, sobre los 90, alcanzaron el empate 3-3 que no se movería en el tiempo extra. Así llegaron a los penales, donde la atajada de Yann Sommer al remate de Mbappe significó la victoria 5-4 para Suiza. El domingo, en tanto, Bélgica eliminó a la Portugal de Cristiano Ronaldo (se impuso 1-0), mientras República Checa le ganó 2-0 a Países Bajos. Hoy se cierran los Octavos de Final, con promesa de otro gran partido en el primer turno: Inglaterra vs Alemania (13.00). Luego se medirán Suecia vs Ucrania (16.00).

Copa América:

Argentina goleó a Bolivia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar