Respecto al inicio del campeonato, Villa Dálmine tuvo ayer nueve bajas: Franchini no pudo contar con los lesionados Lucas Bruera, Facundo Lando, Gino Olguin y Laureano Tello ni con tres jugadores que ya dejaron el plantel (Tomás Garro, Cristian Ojeda y Stefano Zarantonello). Además, no estuvieron en la convocatoria los tres futbolistas a los que les comunicó que no los tendrá en cuenta: Franco Flores, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez.

Por ello, al momento de conformar el banco de suplentes, el entrenador recurrió a cuatro valores de las divisiones juveniles del Violeta: Lucas Cajes (a quien hizo debutar y le viene dando minutos en todos los partidos), Eduardo Vallejos (quien ya debutó en Primera) y dos chicos que recibieron su primera citación, el lateral izquierdo Jeremías Kruger (categoría 2001) y el mediocampista Valentín Albano (2002).