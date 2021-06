Breves: Deportivas

A PEQUE LE FALTÓ LUZ En la primera jornada de Wimbledon 2021, Diego Schwartzman vencía 6-3 y 6-4 al francés Benoit Paire cuando el partido debió ser postergado por falta de luz (la lluvia demoró el inicio de la programación). Por eso, el Peque saldrá hoy nuevamente al césped londinense para tratar de cerrar su debut y meterse en la segunda ronda. En cambio, Federico Delbonis cayó ante el ruso Andrey Rublev (4-6, 6-4, 6-1 y 6-2) y Facundo Bagnis perdió con el serbio Miomir Kecmanovic (6-4, 3-6, 6-3 y 7-6). Hoy se presentarán Federico Coria, Juan Ignacio Londero, Marco Trungelliti y Nadia Podoroska, mientras Guido Pella lo hará recién mañana. Entre los resultados de ayer se destacaron las victorias de Novak Djokovic (después de perder el primer set, apabulló al local Jack Draper) y Andy Murray (el bicampeón volvió al All England tras sus múltiples lesiones y derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvilli en cuatro sets tras desperdiciar un 5-0 a su favor en el tercero) y la sorpresiva derrota del griego Stefanos Tsitsipas (el tercer preclasificado cayó en sets corridos ante el estadounidense Frances Tiafoe).



F1: VERSTAPPEN, SÓLIDO El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1 y consiguió su cuarta victoria de la temporada. Así, amplió su ventaja como líder del campeonato de pilotos: le sacó 18 puntos de diferencia (156 vs 138) al británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien culminó en la segunda posición. El podio lo completó el finés Valtteri Bottas (Mercedes), quien esta vez dejó atrás al mexicano Sergio "Checo" Pérez (Red Bull), que igualmente se mantuvo en el tercer escalón del certamen con 96 unidades. El próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Austria, nuevamente en el circuito Red Bull Ring. EL BEACH, A TOKIO Los equipos masculinos y femeninos de Beach Volley lograron su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En Paraguay, Ana Gallay, Fernanda Pereyra, Brenda Churín y Cecilia Peralta consiguieron el pasaje tras superar 3-0 a Venezuela en la final de la Continental Cup. Y en Chile, en la final de la edición masculina del certamen, celebraron Leandro Bautista Aveiro, Bautista Amieva, Nicolás Capogrosso y Julián Azaad. SEVEN SORTEADO Ayer se sortearon los grupos del torneo de rugby Seven que se disputará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Argentina quedó en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur. En el B jugarán Fiji, Gran Bretaña, Canadá y Japón; y en el C lo harán Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda y Kenia. EL BOXEO, DE LUTO Sergio Víctor Palma, quien fuera campeón del mundo en 1980, falleció ayer a los 65 años producto de las dificultades respiratorias que presentaba en los últimos días tras haber sido internado por coronavirus en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. Oriundo de La Tigra (provincia de Chaco), llegó a lo más alto del boxeo mundial en agosto de 1980, cuando en Spokane, Estados Unidos, venció por KO a Leo Randolph para quedarse con el título mundial Supergallo AMB, que luego defendió con éxito en otras cinco peleas, hasta que el dominicano Leonardo Cruz se lo arrebató en junio de 1982. Su carrera terminó con 52 victorias (20 por nocaut), 5 empates y 5 derrotas.

Breves: Deportivas

29 de Junio de 2021

