Llegó la vacunación libre para todos los grupos priorizados

Mayores de 50, trabajadores de la salud, la educación y de las fuerzas de seguridad, además de los mayores de 18 años con enfermedades preexistentes y embarazadas, podrán recibir sin turno la primera dosis contra el Covid-19, acercándose a cualquier posta de vacunación con su DNI, y acreditando su situación. "Nuestros vacunatorios saldrán a la calle a buscar a quienes integran estos grupos de prioridad y aún no recibieron la primera dosis de su vacuna" anticipó el Dr. Rubén Romano, respecto a operativos especiales en los barrios, durante los fines de semana. Un gran paso da la campaña de vacunación contra el Covid-19, luego que el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, anunciara la extensión de la vacunación libre para todos los grupos priorizados, entre los que se encuentran personas mayores de 50 años, trabajadores de la salud, la educación y de las fuerzas de seguridad, además de los mayores de 18 años con enfermedades preexistentes y embarazadas. "Los y las integrantes de estos grupos, podrán recibir la primera dosis de la vacuna aún sin tener turno, con solo acercarse a cualquiera de las postas de vacunación con su DNI, y acreditando su situación ya sea con recibo de sueldo, certificado laboral o médico, al igual que aquellas embarazadas recientes que aún no evidencien su estado" explicó el Coordinador de la vacunación en nuestra Ciudad, Leonardo Midón. Por su parte, el médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, agregó que "estos grupos priorizados ya han pasado por la turnera, oportunamente. Pero queremos que no quede nadie sin recibir su vacuna, y la liberación de las mismas representa esa intención, ya que se trata de quienes más necesitan estar inmunizados, ya sea por su situación de salud o por su rol en la comunidad". A su vez, Romano anticipó que, desde el fin de semana, y con el mismo espíritu, se pondrá en marcha un programa de descentralización de la vacunación. "Los vacunatorios salen a la calle buscando hasta la última persona de los grupos priorizados. Es una búsqueda intensiva de quienes no se inscribieron, o tuvieron dificultad para inscribirse, o simplemente tenían dudas sobre la vacuna". El médico amplió diciendo que "con esta iniciativa, salimos a buscar a quienes no se vacunaron luego de haberse otorgado los turnos correspondientes a dicho segmento poblacional. Es decir, aquellas personas que integran estos grupos no van a ser registradas en el programa. Directamente, y si así es su deseo, van a recibir la vacuna y de esa manera contarán con la protección inicial de la dosis, y luego completarán el esquema llegado el momento". Mientras que actualmente se están vacunando y entregando turnos a personas mayores de 40 años, y a quienes deben recibir la segunda dosis, Romano anunció que "estamos organizando la logística para llegar a las plazas barriales con operativos especiales de vacunación. Nos encontramos a mitad de camino de nuestro objetivo final, que es la aplicación de dos dosis a los casi 60.000 campanenses que expresaron su voluntad de vacunarse. Lo vamos a lograr trabajando muy fuerte, y con el apoyo de nuestros vecinos y vecinas. Nos pone contentos cada paso que damos en esta campaña histórica, porque sentimos que la pandemia tiene sus días contados, si nos cuidamos más que nunca y seguimos apostando a vacunar, vacunar y vacunar" cerró el referente del PJ-Frente de Todos.

