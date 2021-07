En tiempo récord, Tenaris inició operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta

Se están llevando a cabo en el yacimiento de gas no convencional Fortín de Piedra, en la provincia de Neuquén. En marzo la compañía anunció la adquisición de equipos de fractura hidráulica, Coiled Tubing y wireline a Baker Hughes en Argentina. }Tenaris dio inicio a sus operaciones de fractura hidráulica en Vaca Muerta, el segundo reservorio mundial de shale gas y el cuarto de shale oil. De esta manera, la compañía con más de 60 años de trayectoria en el mercado energético sigue ampliando su oferta de servicios a clientes de la región. A junio ya se concretaron 90 fracturas en 3 pozos con muy buenos indicadores de eficiencia, acompañando el incremento de los niveles de producción del yacimiento de gas no convencional Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol. Esto siginificó una puesta a punto y operación en tiempo récord, tras la adquisición de equipos de fractura hidráulica, Coiled Tubing y wireline de Baker Hughes en Argentina en el mes de marzo. "Este es un proyecto clave, no solo porque expande nuestra participación en el mercado de servicios de completamiento no convencional y apuesta el desarrollo de Vaca Muerta; sino que también demuestra la capacidad de Tenaris de continuar ofreciendo innovación y sinergias en la industria energética", expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur. Tenaris es la empresa fabricante líder de tubos y servicios relacionados para la industria de la energía mundial. La compañía tiene presencia en 18 países con plantas productivas, y una red de distribución mundial presente en más de 30 países, empleando un total de 19.000 personas en todo el mundo. Contamos también con una red de 5 centros de I+D enfocados en la mejora de nuestra cartera de productos y nuestros procesos de producción.





