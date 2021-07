» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Angélica Torreyra:

"La historia de la comunidad LGBTTQI es una historia de lucha y conquista de derechos"







Desde el Frente Grande de Campana celebraron que este día del Orgullo LGBTTQI se pudo conmemorar con un nuevo derecho conquistado para la comunidad travesti-trans, "si bien sería mejor no tener que contar con una ley para garantizar la inserción laboral, entendemos que su necesidad es urgente, en medio de una sociedad que muchas veces niega o retacea derechos del colectivo". El Frente Grande expresó su alegría tras la sanción de la Ley de Cupo Laboral Trans sancionada el último viernes, "es muy gratificante cuando estamos ante una Ley que amplía derechos", indicaron. Esta ley dispone que el Estado nacional otorgue por lo menos el 1% de su planta laboral a personas travestis, transexuales o transgénero. Además, dispone incentivos de contratación para empresas privadas. "Sabemos que, si bien sería mejor no tener que contar con una ley para garantizar la inserción laboral del colectivo, entendemos que su necesidad es urgente, en medio de una sociedad que muchas veces niega o retacea derechos a dicha comunidad", comentó Angélica Torreyra, titular del área de género y diversidades del espacio. Además señaló que "las travestis y les trans padecen discriminación en distintos ámbitos, y muchas veces ésta provoca la resistencia a aparecer en los mismos por las experiencias anteriores de discriminación sufridas. Es así que les es difícil acceder a servicios esenciales como los de salud y educativos, por ejemplo. No está demás recordar que el promedio de esperanza de vida es de menos de 40 años en Argentina". "Esta ley intenta reparar de algún modo la negativa a considerarles eficientes para cualquier puesto de trabajo. Entre sus lineamientos aparecen la no necesidad de presentar DNI con cambio de identidad de género, la no exigencia de títulos de finalización educativa, aunque se espera que puedan reincorporarse a la educación formal, y la no consideración de antecedentes contravencionales de las personas postulantes". Asimismo, Torreyra aprovechó para recordar la urgente necesidad de que se aplique "de verdad" la Ordenanza 7070 de Cupo Trans en el Municipio de Campana, "Tenemos una muestra más de un Estado que legisla y diseña políticas públicas dirigidas a los grupos sociales más vulnerables. No está todo hecho, pero el camino está marcado. Nos queda trabajar por difundir y hacer cumplir la nueva normativa, además de educarnos en la diversidad de género y de orientación sexual".

Angélica Torreyra, titular del área de género y diversidades del espacio.



Angélica Torreyra:

"La historia de la comunidad LGBTTQI es una historia de lucha y conquista de derechos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar