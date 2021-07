» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

SE VIENE LA SEGUNDA El presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, confirmó que el próximo lunes comenzará la producción en la Argentina de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V y que en las próximas horas llegará "el componente activo" desde Rusia. "Ya produjimos 450 mil dosis y hoy mismo estamos produciendo el segundo lote de unas 500 mil. El lunes comenzamos la producción de 150 mil dosis del componente 2", manifestó. "El componente activo que se utiliza para la producción de vacunas tiene que llegar desde Rusia, desde el Instituto Gamaleya. Tenemos previsto el arribo de otros 560 litros que nos prometieron que van a permitir producir casi un millón de dosis", expresó. Al hablar acerca de la demora en la fabricación, explicó: "Es un proceso complicado la producción de la vacuna, hay que procesar, filtrar, dosificar y congelar la sustancia. Vamos avanzando en la cadena productiva y adquiriendo independencia".



VUELOS VARADOS Un total de 1.400 nuevos varados en el exterior se sumaron en las últimas horas, debido a las restricciones que se mantienen a los vuelos por la pandemia de coronavirus, y en total se estima que son más de 40 mil. El Gobierno dispuso un ingreso limitado de personas provenientes del exterior, por lo menos hasta el 9 de julio próximo, lo que generó una especie de embudo, ya que solo unas 600 podrán hacerlo. Esa es la cantidad de personas que se calcula entrarían en tres vuelos diarios a la Argentina, aunque podría haber más si son aviones que no parten llenos desde las ciudades de origen. En la madrugada del lunes se conoció que decenas de pasajeros argentinos estaban en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, porque no habían podido abordar un avión que arribaría a la Argentina solo 20 minutos después de que entrara en vigencia la nueva norma. El Gobierno, finalmente, autorizó el regreso por "razones humanitarias". EN CRISIS En Junio de 2020, la familia Garbarino no pudo continuar las operaciones, no sólo de su marca insignia de venta de electrodomésticos, sino también de empresas como Compumundo; Garbarino Viajes y la ensambladora de celulares en Tierra del Fuego que, a la fecha, permanece tomada por los operarios. Hace un año que el dueño del Grupo Prof y pro tesorero del club San Lorenzo de Almagro, Carlos Rosales, compró esta cadena de compañías, seis firmas en total, prometiendo, en primer lugar, sanear las finanzas y operaciones de la empresa, para luego, encarar una ampliación de operaciones a nivel regional. Rosales se quedó con el CEO que dirigió las operaciones hasta su ingreso a la compañía, Carlos García, y jubiló a los hermanos Daniel y Omar Garbarino. En plena pandemia de coronavirus, el nuevo dueño mejoró la situación en el registro de deudores del Banco Central donde figuraba la empresa Garbarino con varios cheques pendientes de pago. Aportó más de 300 millones de pesos para reducir un pasivo cercano a los 2.000 millones de pesos. Hoy la empresa está peor que ayer y es noticia porque el 17 de junio pasado, un grupo de trabajadores de Garbarino tomaron el depósito central de la compañía ubicado en La Tablada tras denunciar que hace dos meses que no cobran el sueldo y un año de inestabilidad total. CONTINÚA LA BÚSQUEDA Un nuevo cuerpo fue hallado este martes en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de departamentos en Surfside, Miami-Dade, por lo que el número de muertos confirmados hasta ahora se elevó a 12, informaron las autoridades. La alcaldesa Daniella Levine Cava indicó en una rueda de prensa que con esta nueva víctima fatal confirmada ahora quedan 149 desaparecidos tras el derrumbe del pasado jueves. Las personas localizadas son 125 tras una revisión y contraste de las cifras, que se obtienen de distintas fuentes, señaló Levine Cava al final del sexto día de búsqueda entre los escombros. Más temprano fueron identificadas tres de las víctimas fatales, que en total son 12, ocho de las cuales ya estaban identificadas.

