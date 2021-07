» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Dos muertos tras el vuelco de un micro en ruta 2







Hubo además 40 heridos. El ómnibus volvía de Miramar hacia la ciudad de Buenos Aires. El test de alcoholemia al chofer dio negativo. Dos personas murieron y más de 40 resultaron heridas al volcar en la madrugada del martes un micro en la Autovía 2, a la altura de la ciudad bonaerense de Chascomús, por lo que se demoró e imputó al chofer de la unidad bajo el cargo de homicidio culposo, informaron fuentes policiales y judiciales. El siniestro ocurrió a las 4.10 en el kilómetro 134 de la ruta 2 y fue protagonizado por una unidad de la empresa de micros Plusmar que regresaba de Miramar hacia la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se acercó al lugar del hecho pasadas las 8 en un helicóptero, confirmó que fueron "44 las personas que resultaron heridas y dos los fallecidos". En tanto, la policía de Chascomús confirmó que las víctimas fatales eran una mujer y un hombre, cuyas identidades no fueron informadas. "Aparentemente (el conductor) dice que se le habría empañado el vidrio a esa hora, que obviamente en esta época del año hay niebla, pero la declaración dice que intentó limpiar el parabrisas porque se empañó", señaló el ministro al referirse al chofer del ómnibus. El conductor del micro quedó demorado e imputado por homicidio culposo tras declarar, y las fuentes judiciales informaron que el test de alcoholemia dio negativo. En cuanto a la capacidad del micro, Berni dijo que "aparentemente había más personas de las permitidas" en la unidad por el protocolo Covid-19, pero aclaró luego que "habrá que ver si se regía con la legislación nacional o provincial", y señaló que "de acuerdo a qué jurisdicción depende el colectivo" se determinará si cumplía o no con el protocolo que establece un aforo máximo de ocupantes en cada unidad. Al lugar también se acercó el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, quien aseguró que la unidad estaba habilitada para circular. Julieta Bermejo, una de las pasajeras del ómnibus, dijo que el vehículo "iba muy rápido" y que creía que el chofer "se quedó dormido. Frenó y pegó un volantazo. No podemos entender qué pasó", aseguró la mujer de 33 años. Bermejo agregó que "estaba sentada en el medio", y que "otros pasajeros dijeron que iba muy rápido, veían que se encendía una luz de alerta, por exceso de velocidad", y dijo creer que "se quedó dormido el chofer porque no entendemos que pasó, no chocamos contra nada y terminamos en la banquina". De acuerdo al parte médico dado por el director del Hospital de Chascomús, Jorge Rodríguez, la mayoría de los heridos del accidente "fueron leves", y precisó que "ninguno requirió de terapia intensiva".

