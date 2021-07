P U B L I C







Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El espejo representa el orden universal, momento último para ordenar emociones, refleja los social, la realidad y nos muestra para poder modificarnos. Energía de corte, cortar con las apariencias. DÍA 340 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 4 - KALI - DÍA DE LA LUNA CÓSMICA, LUNA 13, DE LA TORTUGA QUE VA DESDE EL 27/6 AL 24/7. 4TO DÍA DE LA SEMANA ROJA DE INICIAR. Kin 198 - Espejo 3, guiado por el Viento. Cortar con lo que nos pesa, y no nos deja seguir adelante, aprendiendo a conectar con nuestro interior para poder identificarlo y encontrar la forma correcta de comunicarlo y que esto realmente se concrete. El Tono 3, es la activación, de nuestro servicio interno, la forma de asistirnos. Viene a ayudarnos a trabajar profundamente los permisos. Aprender a nos exigirnos constantemente. Día para saber decir ¡NO! no. NO, de varias formas, Decirlo firme y dulcemente. Un no, bien dicho para otro, es un SI que se habilita en nuestro interior. El poder del No, nos permite junto con el Espejo descargar la mochila de las malas vibras, descargar el peso de lo que incomoda, que no nos gusta, lo que no queremos continuar arrastrando. Ese lastre nos atrasa y no nos permite levantarnos rápido de los inconvenientes. El Guerrero nos puso toda su vibra a favor estos 13 días para que podamos salir adelante, por más difícil que parezca, porque se acompañó de las energías necesarias para que pongamos fin a esto. Cambiar la vibra, SUBIRLA, que vibremos bien arriba. Corta con el autoengaño, con el sacrificio, o con la idea de que todo te tiene que costar mucho para que tenga valor. Cortar de raíz. Dejar de desaprovechar las oportunidades que el universo nos pone todo el tiempo adelante de nuestras narices. El Espejo es la última oportunidad de poner orden a nuestras emociones, para lograr la transformación en año de transformación profunda. Año bisagra que marca un antes y un después y el Espejo nos ayuda a cortar con la ilusión de las apariencias para darnos el lugar que merecemos diciendo que no a lo que no queremos más. Últimos 25 días del Año Tormenta 2, que va a pegar su coletazo antes de irse, pidiendo más y más transformación.¡IN LAK ECH! mágicamente y la magia se hará en tu vida!



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Espejo 3 - Energía del 30/06/2021 - Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar