Efemérides del día de la fecha, 30 de Junio

DÍA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

En esta jornada se conmemora el nombramiento del Coronel Martín Jacobo Thompson como primer Capitán de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a través de un decreto de la Primera Junta de Gobierno (firmado por Mariano Moreno), en el año 1810. Asimismo, otro decreto incorporó a la Prefectura Naval como institución patria.

Dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Prefectura Naval Argentina (PNA) es la principal fuerza de seguridad naval del país. Las principales funciones de la PNA son la seguridad pública, náutica deportiva y de la navegación; la protección de la vida de las personas en las aguas; la preservación de los recursos pesqueros; el control del medio ambiente en las aguas de su jurisdicción; y la protección marítima y portuaria. El año pasado, el Prefecto Nacional Naval, Mario Rubén Farinón, manifestó: "Emociona pensar que durante nuestra larga vida institucional, mujeres y hombres de la Prefectura Naval Argentina hemos sido hacedores de la historia de nuestro país, desde el nacimiento de la Patria".

FALLECE MARÍA GABRIELA EPUMER

María Gabriela Epumer nació el 1 de agosto del año 1963 en Villa Devoto, Buenos Aires. Proveniente de una familia de músicos, Epumer estudió guitarra desde su infancia. A los 17 años ingresó a la banda de María Rosa Yorio y participó en la grabación del disco "Con los ojos cerrados" (1980). Previamente formó parte de la banda "Rouge", en la cual hacía covers de canciones en inglés. Sin embargo, su fama llegó con "Viuda e hijas de Roque Enroll", la primera banda de rock nacional integrado por mujeres, que triunfó en los años 80´ con las canciones "Bikini a lunares amarillo", "Lollipop", "Solo nos quieren para eso", "Estoy tocando fondo", "Hawaian II" y "La familia argentina". Sencillos que se encuentran en los discos "Viuda e Hijas de Roque Enroll" (1984), "Ciudad Catrúnica" (1985) y "Vale 4" (1986): "Nos divertíamos mucho. Era increíble lo que se provocaba en la gente y también en nosotras; era una fórmula explosiva".

Tras la disolución de dicha banda, Epumer fundó junto a Claudia Sinesi "Maleta Loca" y lanzó el disco "Maleta loca" (1989). Cuatro años después, creó "Las chicas" y tocaron en la presentación del álbum "El amor después del amor" de Fito Páez en el estadio José Amalfitani. Como solista lanzó "Señorita Corazón" (1998): "Fue una necesidad personal de mostrar mis canciones. Después de tantos años de hacer música con otra gente y llevando adelante experiencias de todo tipo, tenía que hacer esto" dijo a "La Nación"; a su vez, publicó el disco "Perfume" (2000). A lo largo de su carrera, tocó con Charly García, Celeste Carballo, Sandra Mihanovich, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez.

Falleció en el año 2003 en Buenos Aires.

SE LANZA "ALL ABOUT THAT BASS"

Un día como hoy en el año 2014, Meghan Trainor lanzaba el sencillo "All about that bass". Perteneciente al álbum "Title" (2015) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Kevin Kadish, la canción está inspirada en las inseguridades de la artista acerca de su cuerpo por lo que la misma es acerca de la aceptación propia: "Es un himno que trata sobre amar tu cuerpo".