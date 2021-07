» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

30 de Junio de 2021







DIEGO Y NADIA En otra jornada afectada por la lluvia, el tenis argentino sumó ayer sus primeras dos victorias en Wimbledon 2021. En el cuadro masculino, Diego Schwartzman cerró sin problemas su duelo ante el francés Benoit Paire, después de haberse ido dos sets arriba el lunes: ayer completó la faena y se quedó con la victoria por 6-3, 6-4 y 6-0. En segunda ronda, el Peque se medirá hoy con el británico Liam Brody, quien eliminó al italiano Marco Cechinatto por el mismo marcador. En tanto, en el cuadro femenino, Nadia Podoroska venció 6-4 y 7-6 a la estadounidense Ann Li y sacó cita para enfrentar este miércoles a la checa Tereza Martincova por el pase a tercera vuelta. La actividad de hoy tendrá a otros tres argentinos en cancha: Juan Ignacio Londero debe completar su partido ante el italiano Gianluca Mager, que se impone 7-6, 6-0 y 4-6; Guido Pella jugará con el italiano Matteo Berrettini; Marco Trungelliti chocará con el francés Benjamin Bonzi; y Federico Coria lo hará con el colombiano Daniel Galan.



FEDERER Y SERENA El suizo Roger Federer, ganador de ocho títulos en Wimbledon, estaba sumamente complicado en su duelo ante Adrian Mannarino hasta que el francés sufrió una caída en el cuarto set que le provocó una lesión en la rodilla derecha. Y aunque intentó continuar, el galo no pudo competir en los dos games siguientes y se terminó retirando antes del quinto y decisivo parcial. Así, Federer avanzó a segunda ronda, instancia en la que se medirá con el también francés Richard Gasquet. Situación contraria a la del suizo vivió la estadounidense Serena Williams, ganadora de siete títulos en el All England, quien no pudo con una lesión en su pierna derecha y se retiró entre lágrimas cuando estaba 3-3 frente a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich. ENTRENAN EN VEGAS El Seleccionado Argentino de Básquet comenzó esta semana con su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio: con la presencia de 13 de los 15 convocados, los entrenamientos se desarrollaron en el Cox Pavilion de la Universidad de Las Vegas, a donde próximamente se sumará Gabriel Deck, quien dio negativo en el segundo test de coronavirus que se realizó tras su positivo y ahora aguarda por estudios preventivos. El otro jugador ausente en los trabajos que conduce Sergio Hernández es el juvenil Juan Francisco Fernández, quien disputará el Mundial Sub 19 de Letonia desde el próximo martes. LOS CLIPPERS RESISTEN Con una notable actuación de Paul George (41 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias), Los Angeles Clippers derrotaron 116-102 a Phoenix Suns y salvaron el primer match-point de la Final de la Conferencia Oeste, que ahora favorece 3-2 a los de Arizona. En tanto, en el Este, Milwaukee Bucks superó 113-102 a Atlanta Hawks en el tercer juego de la serie y se adelantó 2-1 en el duelo que definirá al otro finalista de la temporada. PRIMERA GOLFISTA La pilarense Magdalena Simmermacher será la primera argentina en participar en Golf en los Juegos Olímpicos. A sus 25 años, consiguió su pasaje a Tokio al quedar en el 58º lugar del ranking para la cita olímpica. Para meterse en ese Top 60 fue importante el 33º puesto consiguió el último fin de semana en el Abierto de República Checa del Ladies European Tour, aunque su actuación decisiva fue haber terminado como subcampeona en el Abierto Lacoste de Francia. RECORD ARGENTINO En Castellón, España, el atleta Federico Bruno estableció un nuevo récord argentino para los 1.500 metros al detener el cronómetro en 3m36s18. Con ese registro ganó la prueba, pero no logró la clasificación directa a los Juegos Olímpicos, por lo que deberá esperar el cierre del ranking y la posibilidad de que algunas bajas dentro de su prueba le den el boleto a Tokio.

