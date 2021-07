» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Fútbol de Ascenso:

Puerto Nuevo y Villa Dálmine, dos realidades opuestas de cara al gol







Los cincos tantos marcados ante Lugano transformaron al Portuario en el equipo con mejor promedio de gol del Ascenso: 2,2 por partido. En contrapartida, el Violeta presenta la peor media de todas las divisionales: 0,36. Los dos equipos de nuestra ciudad que participan de los Torneos del Ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compiten en extremos opuestos: Villa Dálmine se encuentra en la Primera Nacional, antesala de la Liga Profesional; mientras Puerto Nuevo es parte de la Primera D, último escalón de la estructura. Sin embargo, en la presente temporada, ese contrapunto se invierte por completo al analizar la efectividad goleadora de ambos: es que el Portuario se convirtió el lunes en el equipo con mejor promedio de gol del Ascenso, mientras el Violeta sigue siendo el peor en ese aspecto. Los cinco tantos que el Auriazul le marcó a Atlético Lugano son clave para esta estadística: así llegó a 13 en seis fechas y promedia ahora 2,2 goles por encuentro en este Torneo Apertura de la Primera D que lo muestra invicto y como único líder. O sea: Puerto Nuevo marca un tanto cada 41 minutos. Los dirigidos por Gastón Dearmas fueron los primeros en superar la decena de conquistas en el campeonato y cuentan ahora con los dos máximos artilleros del certamen: el centrodelantero Antonio Samaniego suma 4 goles después de su triplete frente al Naranja, mientras el defensor Mario Godoy sigue con 3 (le convirtió a Juventud Unida, Deportivo Paraguay y Defensores de Cambaceres en fechas consecutivas). Los 13 gritos del elenco campanense se completan con los tantos de Enzo Ritacco (2), Enrique Grieger, Selem Lojda, Rodrigo Martínez y Enzo Moreno. De esa manera, siete jugadores del plantel ya han marcado en las primeras seis fechas. El otro equipo del Ascenso que promedia más de dos goles por cotejo es Cipolletti de Río Negro, que por la Zona A del Federal A ha marcado 19 en 9 presentaciones, con un promedio de 2,1 por juego. Y al igual que Puerto Nuevo, no solo es líder (suma 22 puntos), sino que también cuenta con los dos máximos artilleros de su torneo: Juan Pablo Zárate y Lucas Mellado convirtieron 7 tantos cada uno. En la otra punta de esta tabla se encuentra Villa Dálmine, que apenas ha anotado 5 goles en 14 fechas. O sea: un escaso 0,36 por partido. Es decir: en lo que va del campeonato ha marcado un gol cada 250 minutos. En las últimas tres fechas, la estadística ha tenido un "alivio" para el Violeta, que ha convertido tres tantos en sus últimas tres presentaciones, después de haber estado seis encuentros sin inflar la red rival. Hasta el momento, el goleador del conjunto de Mitre y Puccini es Fernando Bersano, un lateral izquierdo devenido en volante ofensivo que ha señalado 2 de estos 3 últimos tantos del conjunto que dirige Marcelo Franchini. Los otros tres de Villa Dálmine en este campeonato fueron anotados por Maximiliano Pollacchi, Marcos Sánchez y Leandro Larrea. El segundo peor equipo en cuanto a efectividad goleadora en el Ascenso es Lamadrid, que convirtió 8 tantos en las 15 fechas disputadas del Torneo Apertura de la Primera C (un promedio de 0,53 por juego). Igualmente, a pesar de esa escasa capacidad ofensiva, el Carcelero se las ha ingeniado para lograr cinco victorias, cosechar 20 puntos y ubicarse en la 9ª posición (un escalón encima de la mitad de tabla de la Primera C). En cambio, el Violeta suma apenas 12 unidades y se encuentra en la anteúltima posición de la Zona B de la Primera Nacional. Un lugar que se explica, pura y exclusivamente, por su falta de goles.

EL ARCO A DISPOSICIÓN Y LA PELOTA FUERA DE IMAGEN. EL PENAL QUE FALLÓ GAGLIARDI ANTE TRISTÁN SUÁREZ GRAFICA LA FALTA DE GOL DE VILLA DÁLMINE. FRANCHINI: "NOS QUEDAMOS CON UN SABOR AMARGO" Luego del empate 1-1 frente a Tristán Suárez, el entrenador Marcelo Franchini aceptó que el rendimiento de Villa Dálmine no estuvo en el camino del crecimiento que venía experimentando el equipo y que, en ese sentido, la ausencia de Cristian Ojeda fue importante: "No tenemos jugadores de esas características, más allá de Germán Díaz", lamentó el DT. "Nuestra idea es tratar de ser ordenados y de estar bien parados tácticamente. Estamos trabajando eso, porque si no se puede jugar, hay que estar bien parados y debe aparecer la actitud", recalcó. Igualmente, a pesar de la floja actuación de sus dirigidos, Franchini señaló que no se fue conforme con el resultado esta vez: "Hoy nos quedamos con un sabor amargo, porque podíamos habernos llevado los tres puntos", afirmó, en referencia al penal que Alejandro Gagliardi malogró a los 41 minutos del segundo tiempo. "El Tano era el encargado (para asumir la ejecución) y lo volverá a ser en el próximo que tengamos", lo bancó el DT.



FESTEJAN MARIO GODOY Y ANTONIO SAMANIEGO, LOS DOS MÁXIMOS GOLEADORES DEL APERTURA DE LA PRIMERA D (FOTO: LUNA FOTOGRAFÍAS). ANTONIO SAMANIEGO: "TRABAJAMOS PARA ESTO" Luego de su triplete ante Atlético Lugano el pasado lunes, a pesar que en la Primera D no abundan, Antonio Samaniego se dio el gusto y se llevó la pelota del partido como premio a su hattrick. Sin embargo, ni el triplete ni el balón fueron lo importante de la jornada: lo realmente valioso fue el triunfo de Puerto Nuevo, que así se mantuvo como único líder de la Primera D. "No esperábamos esto, pero trabajamos para esto", aseguró el centrodelantero tras el encuentro. "Este buen presente es gracias al trabajo diario que venimos haciendo tanto los jugadores como el cuerpo técnico", agregó en diálogo con FM Radio City. "Cuando arrancamos este proyecto nos planteamos ir partido a partido y así es como venimos trabajando. Planificamos cada encuentro con la seriedad que se merece", comentó Toni, al tiempo que añadió: "Tenemos una idea clara y llevamos varios meses trabajando de la misma manera. Y nos preparamos para plasmarla en el campo de juego y que no quede solo como una idea". El próximo desafío del Portuario será el lunes, cuando enfrente como visitante a Yupanqui desde las 15.00 horas en cancha de Argentino de Merlo. Allí intentará defender su liderazgo. Y allí, con ese objetivo en mente, Samaniego buscará también estirar su racha goleadora.

