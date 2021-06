Luego de su triplete ante Atlético Lugano el pasado lunes, a pesar que en la Primera D no abundan, Antonio Samaniego se dio el gusto y se llevó la pelota del partido como premio a su hattrick. Sin embargo, ni el triplete ni el balón fueron lo importante de la jornada: lo realmente valioso fue el triunfo de Puerto Nuevo, que así se mantuvo como único líder de la Primera D. "No esperábamos esto, pero trabajamos para esto", aseguró el centrodelantero tras el encuentro. "Este buen presente es gracias al trabajo diario que venimos haciendo tanto los jugadores como el cuerpo técnico", agregó en diálogo con FM Radio City. "Cuando arrancamos este proyecto nos planteamos ir partido a partido y así es como venimos trabajando. Planificamos cada encuentro con la seriedad que se merece", comentó Toni, al tiempo que añadió: "Tenemos una idea clara y llevamos varios meses trabajando de la misma manera. Y nos preparamos para plasmarla en el campo de juego y que no quede solo como una idea". El próximo desafío del Portuario será el lunes, cuando enfrente como visitante a Yupanqui desde las 15.00 horas en cancha de Argentino de Merlo. Allí intentará defender su liderazgo. Y allí, con ese objetivo en mente, Samaniego buscará también estirar su racha goleadora.



Puerto Nuevo:

Antonio Samaniego; "Trabajamos para esto"

