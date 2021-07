» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. DT de Villa Dálmine:

Luego del empate 1-1 frente a Tristán Suárez, el entrenador Marcelo Franchini aceptó que el rendimiento de Villa Dálmine no estuvo en el camino del crecimiento que venía experimentando el equipo y que, en ese sentido, la ausencia de Cristian Ojeda fue importante: "No tenemos jugadores de esas características, más allá de Germán Díaz", lamentó el DT. "Nuestra idea es tratar de ser ordenados y de estar bien parados tácticamente. Estamos trabajando eso, porque si no se puede jugar, hay que estar bien parados y debe aparecer la actitud", recalcó. Igualmente, a pesar de la floja actuación de sus dirigidos, Franchini señaló que no se fue conforme con el resultado esta vez: "Hoy nos quedamos con un sabor amargo, porque podíamos habernos llevado los tres puntos", afirmó, en referencia al penal que Alejandro Gagliardi malogró a los 41 minutos del segundo tiempo. "El Tano era el encargado (para asumir la ejecución) y lo volverá a ser en el próximo que tengamos", lo bancó el DT.

Franchini. Foto: Archivo.



