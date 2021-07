» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Comenzará el viernes 16 de julio y se disputará todos contra todos, a una sola rueda. River y Boca se enfrentarán el 3 de octubre en el Monumental. La Liga Profesional de Fútbol (LPF) realizó este martes el sorteo del torneo que se disputará en el segundo semestre: será un campeonato en el que jugarán todos contra todos a una sola rueda, por lo que tendrá una extensión de 25 fechas. El certamen comenzará el viernes 16 de julio y está proyectado que finalice el domingo 12 de diciembre, con la disputa de cinco jornadas "entre semana" y sin suspensión por fechas FIFA. Cinco días después de terminado, el 17 de diciembre, el campeón enfrentará a Colón de Santa Fe (ganador de la Copa 2021) por el Trofeo de Campeones. Tal como estaba estipulado, no habrá descensos este año, aunque los puntos obtenidos en este campeonato contabilizarán para la tabla de Promedios que se utilizaría el año próximo para definir qué equipos bajan a la Primera Nacional. Y en cuanto a la clasificación para las copas, de este torneo sólo irá el campeón a la Libertadores 2022. Como Argentina dispone de seis lugares, otros dos serán para Colón (campeón de la Copa 2021) y para el ganador de la Copa Argentina, mientras que los restantes los obtendrán los tres primeros equipos de la Tabla General anual, que contemplará los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional (13 partidos) y este próximo torneo. En tanto, a la Copa Sudamericana 2022 irán otros seis equipos (uno es Banfield, ganador del Repechaje de la Copa Diego Maradona) y los otros cinco saldrán de la mencionada Tabla General. Consumado el sorteo, quedó estipulado que la próxima edición del Superclásico será el domingo 3 de octubre, cuando River y Boca se vuelvan a ver las caras en el estadio Monumental por la 14ª fecha. La primera fecha, que comenzará en 16 días, tendrá los siguientes encuentros: Unión (SF) vs Boca Juniors, Central Córdoba (SdE) vs Banfield, Arsenal vs San Lorenzo, Newell´s vs Talleres, Independiente vs Argentinos Jrs, Sarmiento (J) vs Estudiantes (LP), Aldosivi (MdP) vs Patronato, Gimnasia (LP) vs Platense, Vélez Sarsfield vs Racing Club, Godoy Cruz vs Rosario Central, Huracán vs Defensa y Justicia, Lanús vs Atlético Tucumán y River Plate vs Colón.

