» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

30 de Junio de 2021







PULGA, AL BOSQUE se transformó en una de las grandes noticias de este mercado de pases: después de ser una de las grandes figuras que tuvo Colón en su consagración en la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, el Pulga se alejó del Sabalero y fichó por Gimnasia y Esgrima de La Plata. "Es un viejo deseo que tenía de cuando estaba Diego. Ahora que tuve la posibilidad, por más que no esté él, decidí venirme acá. En aquel momento estaba con contrato en Colón. Ahora me gustó la idea, hablé con Mariano (Messera) y se dio. Ojalá me pueda adaptar lo más rápido posible para hacer las cosas bien", afirmó el atacante de 36 años.



EMPATÓ GIMNASIA (J) En el cierre de la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia de Jujuy logró un agónico empate 2-2 como visitante frente a San Martín de San Juan. El próximo rival de Villa Dálmine llegó a la igualdad gracias a dos tantos de Facundo Suárez, a los 45 y 50 minutos del segundo tiempo. En el otro partido de ayer de la Zona B, Deportivo Morón le ganó 2-0 como visitante a Defensores de Belgrano y, de esa manera, cosechó su cuarta victoria en las últimas cinco fechas (solo perdió con el Violeta en Campana), racha que le permitió llegar a 21 puntos, misma cantidad que ostenta Barracas Central, que se mantuvo 4º por diferencia de gol. Por su parte, el Dragón (20) desaprovechó la oportunidad de quedar como único escolta del líder Güemes (27). ATLANTA NO PUDO Ayer también culminó la 14ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional y tampoco Atlanta pudo aprovechar que Gimnasia de Mendoza quedó libre: el Bohemio terminó 0-0 como local ante Alvarado y, al igual que Tigre (empató con Chacarita), quedó con 25 puntos, a uno del elenco mendocino. Ayer, además, Almirante Brown le ganó 2-1 a Agropecuario en Isidro Casanova; Belgrano superó 2-1 a Temperley en Turdera; y Estudiantes (BA) derrotó 2-0 a Mitre en Santiago del Estero. EL DOCKE, MÁS LÍDER Por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Dock Sud (31 puntos) venció 2-1 como visitante a Berazategui y amplió su ventaja como líder, dado que Centra Córdoba de Rosario (28) igualó 0-0 con Claypole y que Argentino de Merlo (27) quedó libre. El próximo domingo se disputará la 17ª y antepenúltima fecha del Apertura. CUARTOS DEFINIDOS Se cerró la primera fase del campeonato de la Primera A Femenina con los siguientes resultados: Rosario Central 1-1 Platense, Independiente 1-4 UAI Urquiza, River Plate 3-1 Comunicaciones y Huracán 2-3 Excursionistas. Así se definieron los cuatro cruces de Cuartos de Final: Boca Juniors vs Independiente, San Lorenzo vs Rosario Central, UAI Urquiza vs El Porvenir y River Plate vs Gimnasia de La Plata. Estos duelos se disputarán entre sábado y lunes. ALEMANIA, ELIMINADA En la última jornada de los Octavos de Final de la Eurocopa, Inglaterra venció 2-0 a Alemania con goles de Sterling y Kane en los últimos 15 minutos de partido. En tanto, Ucrania sorprendió a Suecia: le ganó 2-1 con un tanto de Dovbyk en el primer minuto de adición del suplementario. De esta manera quedaron confirmados los cuatro cruces de Cuartos de Final del certamen europeo de selecciones: Bélgica vs Italia, Suiza vs España, Ucrania vs Inglaterra y República Checa vs Dinamarca. Las llaves se definirán entre viernes y sábado.

Breves: Fútbol

30 de Junio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar