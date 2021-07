» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/jul/2021 de La Auténtica Defensa. ADE Construcciones: 35 años brindando soluciones







"Los clientes vuelven porque no nos limitamos sólo a vender, sino que conocemos en profundidad los productos que ofrecemos y damos un asesoramiento integral", señala el Maestro Mayor de Obras Agustín Duff, alma mater del negocio familiar. "Siempre la construcción en seco es más barata, sobre todo por los tiempos. Pero ponéle que a igual precio, una pared en seco de 10 centímetros de ancho, tiene un mejor desempeño en términos hidrófugos, acústicos, y de aislación térmica que una convencional de 30..." dice Agustín Duff (68) quien hoy junto a sus hijos Matías (39) y Andrés (27) celebra los 35 años de trayectoria de ADE Construcciones, de avenida Ameghino 1059. Todo comenzó con sacrificio. Agustín se iba hasta Escobar y, cursando de noche sin dejar de trabajar, integró la primera colación de egresados de Maestros Mayores de la Hipólito Bouchard. "Yo -comenta- ya venía haciendo trabajos extra, pero el negocio propiamente dicho arrancó con la venta y colocación de membranas... jamás tuve un reclamo y muchas casas que impermeabilicé en aquella época todavía tienen las que coloqué yo. No hace tanto, vino una señora con su certificado de garantía. Habían pasado 15 años y quería que le revise la membrana que le había colocado. Le pregunté si había tenido algún problema y me dijo que no, que sólo era por prevención. Entonces le dije que se quede tranquila y no la toque...", dice con una orgullosa sonrisa y agrega: "Perfectamente le podría haber vendido no sé, 6 rollos más la colocación, pero yo no soy así". De aquellas épocas, entre otros grandes trabajos, también recuerda haber ganado la licitación para impermeabilizar el techo de lo que serían los galpones de la planta impresora del Ámbito Financiero, construidos con materiales premoldeados, en Capital Federal. E incluso haber manejado la Dirección de Obra del edificio de la Facultad Regional Delta de la UTN, de San Martín al 1100. Así, los primeros 20 años de ADE Construcciones se focalizaron en los servicios. Matías (39), Licenciado en Administración, explica que hoy el 90% del flujo de caja pasa por la venta de terminaciones: pisos de diferentes materiales, revestimientos texturados, e impermeabilizantes, entre otras. "A nuestro favor juega la rapidez de colocación y el abanico de diseños. De hecho, creo que lo que vendemos es soluciones, y por nuestro catálogo se podría decir que tenemos muy cerca de una casa de decoración". El catálogo de ADE se puede consultar en www.adeconstrucciones.com.ar, sitio de la empresa manejado principalmente por Andrés (27), estudiante de Ciencias Políticas y ahora especializado en ventas "on line". "Ahí -comenta- está todo lo que ofrecemos, discriminado por grandes rubros: Cielorrasos, Pisos, Químicos para la construcción, Revestimientos exteriores e interiores, Molduras y terminaciones, Tanques, Techos, Aislantes acústicos y térmicos, Herramientas, Accesorios, Retak, Poliestireno expandido, y Grifería premium. Lo singular del caso es que el 90% de los materiales son de industria nacional. Creo que por eso, más allá de las eventuales restricciones en las importaciones y la pandemia propiamente dicha, navegamos los últimos meses sin sobresaltos: nunca tuvimos mayores problemas de reposición o faltantes". La mayor parte de los clientes de ADE Construcciones son empresas constructoras y profesionales independientes: Maestros Mayores de Obra, Arquitectos e Ingenieros Civiles. "Los clientes vuelven porque no nos limitamos sólo a vender, sino que conocemos en profundidad nuestros productos que ofrecemos y damos un asesoramiento integral", dice Agustín y agrega: "Más aún si se trata de alguien que no está en el rubro pero está pensando en intervenir su casa. Lo que hay tener en cuenta también es que más allá de la rapidez en la colocación, gran parte de lo que vendemos es al detalle: se entrega al milímetro y el desperdicio es mínimo". ADE es distribuidor de la línea de construcción en seco de Knauf desde 1999, apenas un año después que la firma alemana se estableció en la Argentina. "La construcción en seco liviana, es decir para interiores, ya está naturalizada en nuestro mercado, dejó de ser una rareza. Pero falta desarrollar la pesada, es decir, paredes exteriores e incluso animarse a levantar una planta alta arriba, sin ningún tipo de problemas... al contrario. En ese sentido, estamos a años luz de cómo se construye en el exterior del país". La firma también la integran Víctor, Remo y Matías: "Mi agradecimiento a los empleados de siempre y en especial a los de ahora por su respeto a los protocolos de pandemia, por supuesto, también, a todos nuestros clientes y proveedores que nos acompañan desde el primer día" dice Agustín y se emociona: "También muy especialmente quiero agradecer a mi familia y a mi esposa Silvia, por tantos fines de semana que falté cuando aplicábamos membranas... y claro, a Dios, por mi hermosa familia y una vida por la cual estoy y estaré agradecido".

