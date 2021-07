» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/jul/2021 de La Auténtica Defensa. La campaña de vacunación se suma a la búsqueda de nietos y nietas de Abuelas de Plaza de Mayo







La iniciativa lleva por nombre "una dosis de identidad". Actualmente, los turnos para vacunación se entregan a mayores de 40 años, cuya edad coincide con la de aquellas personas buscadas por la organización, desde la última dictadura militar. "En esta campaña de vacunación, la más importante de nuestra historia, entendemos que vacunarte salva vidas, pero también es un momento para salvar tu identidad" expresó la Delegada Regional de la Sub- Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, Paola Garello. En el marco de la vacunación contra el COVID 19 para mayores de 40 años, los vacunatorios de nuestra Ciudad adhirieron a una campaña de visibilización de la búsqueda de nietos y nietas en las redes, impulsadas por la organización Abuelas de Plaza de Mayo, y en consonancia con el grupo etario que actualmente está siendo convocado para vacunarse. La propuesta es sencilla. Postear en redes sociales fotos recién inoculados/as, o con el flamante carnet de vacunación, con el siguiente texto: "Si te estás vacunando en estos días, y naciste entre 1975 y 1980, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Si tenés dudas, comunicate con #Abuelas abuelas.org.ar Usá el hashtag #UnaDosisDeIdentidad y arrobá @abuelasdifusion". "En este momento de sensibilidad, apelamos a la reflexión, e invitamos a aquellos que duden sobre su origen, a que se comuniquen con Abuelas de Plaza de Mayo" expresó la Delegada Regional (Zona Norte ) de la Sub- Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, Paola Garello, quien pasó por la posta de vacunación de la UTN para recibir su dosis, luego de haberle llegado el turno correspondiente. Garello agregó que "Campana no estuvo ajena a la sustracción de identidad durante la dictadura. Queda claro que las mujeres víctimas embarazadas, Cristina Raquel Rovini, Rosa Cristina González de Aranda, detenidas clandestinamente en la Comisaría de Campana; Myriam Ovando, Mía Elida Morales My, fueron vistas en el Tolueno CCDTE en Campana; en tanto, Irma Pompa, Rosa Eugenia Novilllo Corvalán, desde Campana, y Myriam Susana Coutada, María Teresa Quintana y Juana Isabel Barahona, también fueron secuestradas, detenidas y posteriormente desaparecidas, todas en situación de embarazos avanzados, donde probablemente las mantuvieron cautivas hasta el momento de dar a luz a sus bebés para luego arrebatarlos, y desaparecerlas". Cabe señalar que, de los casos mencionados, solo se pudo recuperar a la hija de Miryan Ovando, que nació en la Maternidad clandestina de Campo de Mayo, y hoy se llama Laura Catalina De Sanctis Ovando. "Las Abuelas buscan a las y los nietos que son nuestros hermanos. Los vacunatorios se han transformado en esperanza y vida, y en esta campaña de vacunación, la más importante de nuestra historia, entendemos que vacunarte salva vidas, pero también es un momento para salvar tu identidad" concluyó Garello.



Paola Garello brindó detalles de la campaña que replica en las postas de vacunación locales.



La campaña de vacunación se suma a la búsqueda de nietos y nietas de Abuelas de Plaza de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar