» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/jul/2021 de La Auténtica Defensa. La vacunación contra el Covid-19 llega a las plazas barriales







El médico del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, confirmó días y lugares donde se montarán operativos especiales para aplicar primeras dosis a personas que integren los grupos priorizados. "Vamos en busca de quienes aún no se vacunaron" aseguró el profesional. Villanueva, Las Campanas y el Lubo, los primeros barrios del cronograma. Sin dudas, un paso más en la histórica campaña de vacunación contra el COVID-19, que en campana ya tiene unas 50.600 aplicaciones a vecinos y vecinas. Tal como lo había anticipado, el Dr. Rubén Romano, médico referente del PJ-Frente de Todos, confirmó el cronograma inicial de vacunación itinerante, que tendrá lugar durante los fines de semana en los barrios campanenses. "Sábados y Domingos, vamos a estar en las plazas barriales para vacunar a toda aquella persona que integre los grupos priorizados, y por algún motivo no se haya vacunado. Estamos hablando de mayores de 18 años con alguna enfermedad pre-existente, personal de la educación, la salud o fuerzas de seguridad, o mayores de 50 años en general" explicó Romano, quien recordó que la convocatoria es para la aplicación de la primera dosis, y que aquellos que se presenten deberán portar DNI y certificar su situación (ya sea sanitaria o laboral) que lo incluya en el mencionado grupo prioritario. De esta manera, el operativo de vacunación llegará a los barrios, sábados y domingos, entre las 10 y las 13 horas. El sábado 3 de julio, estará en Villanueva (en la plaza de Castilla Granaderos). El Domingo 4, simultáneamente en el Barrio Lubo (Córdoba y Namuncurá) y Las Campanas (Demarco y Coltelli). "Durante todo este tiempo, recorrimos la Ciudad informando y ayudando a aquellos que no se habían inscripto. Ahora vamos en busca de quienes aún no se vacunaron, porque sabemos que la salida de la pandemia es a través de la vacunación. Les pido a mis vecinos y vecinas que no bajen los brazos, se sigan cuidando, que pronto vamos a ponerle fin a esta pesadilla" concluyó Rubén Romano.

La propuesta busca captar a integrantes de los grupos priorizados que no cuentan aún con la primera dosis.



La vacunación contra el Covid-19 llega a las plazas barriales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar