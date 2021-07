» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 01/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 1 de Julio







DÍA DEL ARQUITECTO ARGENTINO El origen de esta celebración se remonta al año 1985 cuando la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) estableció el "Día Internacional de la Arquitectura". Sin embargo, durante el Congreso Internacional de Arquitectura llevado a cabo en Barcelona en el año 1996, la UIA decidió trasladar dicho festejo al primer lunes de octubre para que coincidiera con el "Día Mundial del Hábitat" con el propósito de vincular la arquitectura con el desarrollo sostenible de las ciudades. Frente a esto, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) eligió mantener la fecha original y lo denominó "Día del Arquitecto argentino": "Lo hicimos con la clara conciencia de que nuestra profesión merece una fecha en la cual enfocarnos, para reflexionar sobre cómo enriquecer la tarea que nos es cotidiana".



FALLECE JUAN DOMINGO PERÓN Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre del año 1895 en Lobos, Buenos Aires. Hijo de un productor agrícola-ganadero y una "criolla con todas las de la ley", Perón creció en las pampas bonaerenses y las llanuras patagónicas. En el año 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación y, dos años después, se graduó de subteniente en Infantería. A partir de ese momento inició una destacada carrera militar en la que fue instructor de tropas de la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral", Profesor Titular de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra y escribió textos como "Higiene militar" (1924), "Moral militar" (1925) y "El frente oriental en la guerra mundial de 1914. Estudios estratégicos" (1928) que se convirtieron en material de estudio de las academias del Ejército. Durante el gobierno de facto del General Edelmiro Farrell se desempeñó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde entró en contacto con los trabajadores y se adentró en sus problemas, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Su popularidad entre los obreros provocó el repudio de ciertos sectores que propiciaron su encarcelamiento en la Isla Martín García. Esto provocó que el 17 de octubre del año 1945, los trabajadores de diversos barrios porteños se movilizaran hacia Plaza de Mayo exigiendo su liberación; ese día, Perón salió al balcón de la Casa Rosada y manifestó: "Esta es la verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha a pie durante horas para llegar a pedir a sus funcionarios que cumplan con el deber de respetar sus auténticos derechos". Unos días después, se casó con Eva Duarte. Juan Domingo Perón fue electo por los comicios en 3 ocasiones; inició su primer mandato en el año 1946 y lo terminó en el año 1952 con un gran apoyo popular que posibilitó su reelección. En el año 1955, la autodenominada Revolución Libertadora lo derrocó y propició su exilio en el exterior; en el año 1973 retornó a la presidencia. Entre las medidas más importantes de sus presidencias se encuentran la Ley de Aguinaldo; la Ley del voto femenino; la nacionalización de los ferrocarriles; y la incorporación de los derechos de la niñez y la ancianidad, del trabajador, de la familia y la educación y cultura a la Constitución Nacional. Falleció en el año 1974 en Buenos Aires.



"DO I MAKE YOU PROUD" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2006, el sencillo "Do I make you proud" de Taylor Hicks destronaba a "Hips don´t lie" de Shakira del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Compuesto por Andy Watkins, Tracy Ackerman y Paul Wilson, fue la primera canción del cantante estadounidense, ganador de "American Idol", en llegar a lo más alto de las listas.



