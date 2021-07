P U B L I C



Otra de las jornadas de pesca que nos había quedado pendiente era la que nos habíamos propuesto realizar hace más de un año con el amigo y colaborador Valentín del Castillo. Como comenté ya en otra nota, sin prisa pero sin pausa, voy tratando de cumplir con todos los amigos con quienes me quedaron pendientes alguna salida de pesca. Esta mañana del martes se presentaba nublada, con vientos de mediana intensidad y con bajas temperaturas, promediando las 7:10 horas pasé por Carnadas El Toro de ruta provincial Nº6 y Calixto Dellepiane en donde me proveí de unas buenas porciones de mojarras vivas. Sin dudas las mejores de la zona en calidad y cantidad. Posteriormente pasé a buscar a Valentín por su casa en el Barrio Dalmine viejo, desde donde nos dirigimos por ruta provincial Nº6 hasta la vecina localidad de Zárate, empalmamos la ruta Nº12 para de esta manera pasar por el peaje del puente Zárate Brazo Largo y continuar nuestro viaje hasta las instalaciones del Camping Recreo Keidel, que es donde tengo en guarda a Gino, mi embarcación. Quitamos las lonas de mi embarcación y cargamos todos los elementos de pesca, fotografía y filmación. Daniel, por medio del tractor, bajó a Gino al agua. Después de poner el motor en marcha, nos colocamos los chalecos salvavidas y salimos Guazú abajo en busca de las inmediaciones de los muelles de los pantanos, navegación esta que nos demandó unos diez minutos. Así fue que habiendo pasado el último muelle de los pantanos nos amarramos a unos palos de un viejo muelle para de esta forma armar nuestros equipos de pesca, los que como siempre estaban compuestos por cañas telescópicas de hasta cuatro metros de longitud, reeles frontales con capacidad de unos ciento cincuenta metros de multifilamento. Las boyas que utilizamos fueron las de Valentín, unas chupetonas de doble palito de colores claros como verdes limón combinadas con rojo y las que yo utilicé como siempre las típicas Ping Pong de color negro, además de las naranja combinadas con blanco confección del maestro Aldo Bigatton de laguna larga en la provincia de Córdoba, con anzuelos Sasame y Mustad rematados con encarnes de mojarras vivas. Con todo ya listo nos largamos al garete tratando de no alejarnos mucho de los juncales, aunque el viento Sur nos tiraba hacia la costa y adentro de los juncos, por lo que tuvimos que cambiar y salir río afuera para garetear desde este punto hacia la costa. En realidad no se trataba de un garete cómodo sino un tanto complicado, por lo que después de algunos intentos sin respuestas de piques me dirigí aguas abajo a las inmediaciones de la boya 167 la cual nos había dado muy buen rinde en la semana anterior. Igualmente aquí tuvimos que copiar la modalidad de garetear del centro del Guazú hacia la costa por el accionar del viento. Después de varios intentos y sin respuestas efectivas de piques, me decidí por cruzar el Guazú y probar al reparo del viento sobre la costa de la Provincia de Bs. As. Reacondi-cionamos las carnadas y líneas al agua, no tardaron más que al caer nuestras boyas al agua cuando ya Valentín tenía la primera corrida y clavada del primer pejerrey de esta jornada, cosa que ocurría también en mi línea con un excelente ejemplar de pejerrey. Parecía por fin que los habíamos encontrado pero en este sector si bien los piques y capturas fueron varios se volvió a cortar el pique. Ya estando en horarios del mediodía puse proa hacia el juncal del Paraná Bravo frente al Alférez Nelson Page. Al llegar al sector de pesca notamos que muchas embarcaciones recorrían la zona, nuevamente reacondicionamos las carnadas y equipos y nos largamos aguas abajo, en esta gareteada hasta la boca del arroyo Las Piedras. Tuvimos la suerte de lograr varios piques y capturas de pejerreyes medianitos de entre los 20 y 30 centímetros, pero al pasar el Arroyo Las Piedras ya habiendo salido del sector de juncales y un poco más río afuera notamos que los piques se incrementaban al igual que los tamaños logrando ya pejerreyes promedio de los 35 a los 40 centímetros y algunos algo más. Además tuvimos la oportunidad de realizar varios dobletes con pejerreyes de muy buenos portes. Si bien ya eran aproximadamente las 13 horas el viento había cambiado y rotado del sector Noreste, teníamos sobre nosotros un lindo sol y el pique se había incrementado al igual que los portes de los pejerreyes. Nuestra gareteada hasta las inmediaciones de la boca del Gutiérrez se prolongó hasta las 15 horas con piques y capturas de pejerreyes que no cesaron y como les cuento habiéndolos encontrado prácticamente pasado el mediodía. En una jornada en donde pegado a los juncales encontramos pejerreyes de entre los 20 y 30 centímetros y los mejores portes se dieron gareteando río afuera. Por otra parte, en esta jornada de pesca, el pejerrey picó en brazoladas con distintas profundidades las que iban de los 12 a los 25 centímetros, realizamos encarnes con mojarras vivas y eventualmente utilizamos algunos filet de sardinas salados que también funcionaron muy bien. Nuestro regreso promediando las 15:30 horas fue más que placentero con un Paraná Bravo y un Guazú apenas irisado. Conformes con la jornada de pesca compartida, la que con Valentín nos debimos desde hace mucho tiempo. Reitero que estamos en una temporada de pejerreyes extraordinaria donde se logran buenas cantidades y si bien los portes ya están muy entremezclados siempre hay de los lindos ejemplares que promedian los 40 centímetros o más. Por otra parte desde hace unas tres semanas ingresó al Paraná Guazú y al Paraná Bravo una gran cantidad de bagres de mar, completamente fuera de temporada ya que esta especie es de los meses de octubre y noviembre, pero en realidad se están logrando de embarcado y a caña muy buenas jornadas con bagres de mar de entre los 3 y 5 kilos de peso. En nuestro programa televisivo Nº886 de esta semana, te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

El Paraná Bravo nos recibió con excelentes pejerreyes y varios dobletes.



Semanario del Pescador:

Pejerreyes pasado el mediodía

Por Luis María Bruno

