El corredor campanense fue 6º en la reanudación del ProKart Metropolitano y quedó 2º en el campeonato de la categoría General 135cc. Luego de varias suspensiones por las restricciones sanitarias, el pasado fin de semana se reanudó el Campeonato ProKart Metropolitano, que disputó su tercera fecha del calendario 2021 en el kartódromo de Ciudad Evita. Allí estuvo presente el campanense Ignacio López, quien finalizó en la 6ª posición de la categoría General 135cc y sigue prendido en la lucha por un nuevo título. "Fue un fin de semana en el que se llegó hasta donde pudimos", comentó el joven piloto de nuestra ciudad, que en la clasificación quedó 9º entre 18 participantes. "No estuve lo fino que debería", marcó con autocrítica. Luego, en la serie también sufrió complicaciones: "Llegué a estar cuarto, pero me tiraron afuera y debí empezar desde el fondo, quedando once", explicó. Así largó la final con la idea de "irse para adelante", algo que, "en parte", pudo lograr: "Fue una carrera accidentada, los muchachos estaban complicados y anduvimos esquivando los toques de los demás. Finalmente llegué sexto y pude sumar puntos y quedar segundo en el campeonato, a un punto del líder", contó Nacho. Por ello, el balance de López terminó siendo positivo: "Como venía este fin de semana nos volvimos contentos. Si bien uno siempre quiere más, a veces hay que evaluar la circunstancias y entender que en el contexto de un campeonato también es muy válido, más viendo que volví a recortar puntos en el torneo". En el cierre, Ignacio no se olvió de los agradecimientos: "A Fabián Marinelli, que nos dio una gran mano el sábado, cuando estábamos complicado; y a Miriam, que se cocinó todo para el equipo. También, lógicamente, a mi viejo y a quienes se preocupan por saber cómo me va en el campeonato", concluyó el joven campanense.



NACHO ANALIZÓ EL FIN DE SEMANA QUE VIVIÓ EN CIUDAD EVITA.



Karting:

Ignacio López; "Como venía el fin de semana, nos volvimos contentos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar