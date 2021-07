El volante central firmó la rescisión de su contrato, al igual que Cristian Ojeda y Stefano Zarantonello. Por su parte, Tomás Garro regresó a San Luis. Mientras Flores, Sánchez y Vázquez entrenan diferenciado, ya que no serán tenidos en cuenta por Marcelo Franchini, quien pidió reforzar el mediocampo. A falta de tres fechas para la finalización de la primera rueda del campeonato de la Primera Nacional, para Villa Dálmine asoma un momento importante de la temporada, dada la pobre campaña que viene realizando: la apertura del mercado de pases le permitirá incorporar cuatro refuerzos, aunque, para ello, en Mitre y Puccini tienen claro que también deben avanzar en una depuración del plantel. Y en ese sentido, el Violeta confirmó ayer los primeros tres alejamientos: a través de sus redes sociales informó que los mediocampistas Ataliva Schweizer y Cristian Ojeda y el atacante Stéfano Zarantonello firmaron la rescisión de sus contratos y dejaron de pertenecer a la institución. Schweizer inició el torneo como volante central titular, pero su rendimiento no estuvo a la altura y fue, claramente, uno de los puntos más flojos en el arranque de campeonato. Con la llegada de Marcelo Franchini perdió la titularidad a manos de Santiago Moyano (quien pasó de ser lateral derecho a jugar de 5) y su salida solo era cuestión de tiempo. Por su parte, Ojeda era un jugador clave para el sistema 4-1-4-1 que viene implementando el entrenador, pero Talleres de Córdoba, dueño de su pase, solicitó concluir el préstamo del zurdo para ubicarlo en la Segunda División de México. Por esa repentina finalización del vínculo, Villa Dálmine obtuvo un resarcimiento económico, incluyendo un porcentaje de una futura venta del mediocampista ofensivo. Finalmente, Zarantonello nunca llegó siquiera a integrar el banco de suplentes en este campeonato (la única vez que estuvo convocado sufrió un accidente casero que lo marginó del partido) y, ante la falta de oportunidades, acordó su salida para regresar a Talleres, dueño de su pase. Estas tres bajas se suman a la de Tomás Garro, quien regresó a San Luis por motivos personales, aunque en diciembre podría reintegrarse al Violeta (llegó a préstamo y tiene contrato hasta diciembre de 2022). En tanto, Franco Flores, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez entrenan de manera diferenciada luego que Franchini les comunicara que no los va a tener en cuenta y se espera que lleguen a un acuerdo con la Comisión Directiva para rescindir sus contratos. Y de cara a la próxima fecha (el lunes frente a Gimnasia de Jujuy como visitante), el DT tampoco cuenta con los arqueros Lucas Bruera y Francisco Salerno, el lateral Facundo Lando y el mediocampista Gino Olguin, quienes se recuperan de diferentes lesiones. Y está en duda Laureano Tello, quien está culminando la rehabilitación de la lesión en el peroné que sufrió frente a Güemes de Santiago del Estero. Por ello, las opciones con las que cuenta Franchini son acotadas al momento de definir la formación titular. Y por ello espera poder sumar cuatro incorporaciones para la segunda rueda, pensando en que estará en juego la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina (los siete mejores accederán al certamen). El principal pedido del entrenador es reforzar el mediocampo, por lo que la dirigencia está avanzando en negociaciones por un volante central (había trascendido el nombre de Alejandro Altuna, pero finalmente quedó descartado) y por un enganche que pueda suplir la salida de Ojeda. Y, además, también estaría a la búsqueda de un "volante mixto". El cuarto puesto a reforzar sería en ataque, pero ello dependería de la rescisión de Vázquez y la evaluación final que haga Franchini de los delanteros con los que dispone actualmente (Alejandro Gagliardi, Sergio Sosa y Juan Cruz Franzoni). Son decisiones que se tomarían en los próximos días, porque quienes lleguen como refuerzos deberán ser apalabrados y firmados con anticipación a la última fecha de la primera rueda para que estén disponibles desde el inicio de la segunda.



EL CORRENTINO DE 24 AÑOS TUVO UN FLOJO RENDIMIENTO Y NUNCA PUDO CONSOLIDARSE COMO VOLANTE CENTRAL.





OJEDA YA NO HABÍA PARTICIPADO DEL PARTIDO FRENTE A TRISTÁN SUÁREZ POR SU SALIDA RUMBO A MÉXICO.



Primera Nacional:

Villa Dálmine confirmó también la salida de Ataliva Schweizer

