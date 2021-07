Nazareno Silguero debutó con una victoria en el campo del boxeo profesional

Anoche venció por decisión unánime al necochense Marcelo Rodríguez, en una de las peleas preliminares de la velada que se desarrolló en San Pedro. En el combate de fondo, "La Maquinita" Sosa superó a Jeremías Ulibarre por KO en el tercer round. El boxeador campanense Nazareno Silguero (19 años) tuvo ayer un sólido debut como profesional: en una pelea pautada a cuatro rounds venció en fallo unánime a Marcelo Germán Rodríguez, oriundo de Necochea, como parte de la velada que se desarrolló en el Paraná Fútbol Club de San Pedro. El evento tenía como fondo al enfrentamiento entre Andrés Sosa (Campeón Sudamericano Supergallo) y el dos veces olímpico Alberto Melián (participó en Londres 2012 y Rio 2016). Sin embargo, por problemas de salud de Melián, esta pelea finalmente no se desarrolló y Sosa se midió con Jeremías Ulibarre a 10 asaltos, pero sin exponer la corona. Finalmente, "La Maquinita" se impuso por KO en el tercer round. Entre los combates preliminares, "Nene Malo" Silguero (76,800 kg) se presentó en la categoría de los Medio Pesados y lo hizo con autoridad, superando a su rival (78,900) de forma tal que las tres tarjetas lo favorecieron con margen: 39-37, 40-36 y 40-36 fue el veredicto de los jueces. "Esto recién empieza, vamos por más", escribió Nazareno tras la pelea en sus redes sociales. "Gracias a toda la gente que me deseó suerte y a la gente mi de barrio que siempre me está apoyando", añadió el oriundo del barrio San Felipe. En las otras peleas de la velada, que fue transmitida por TyC Sports, Joel Mafaud superó en fallo unánime a Miguel Correa en la categoría Superligero; Laureano Sciuto derrotó también en las tarjetas a Franco Huanque en la categoría Ligero; y Alfredo Soto le ganó a Rodrigo Roldán, también en categoría Ligero.

EL CAMPANENSE SUPERÓ CON MARGEN EN LAS TARJETAS A SU RIVAL: 39-37, 40-36 Y 40-36.





EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN SAN PEDRO Y FUE TRANSMITIDO POR TYC SPORTS.





SILGUERO CELEBRÓ EL FALLO CON LA CAMISETA DE VILLA DÁLMINE.



Nazareno Silguero debutó con una victoria en el campo del boxeo profesional

