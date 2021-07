» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. El Intendente sigue acompañando a los vecinos en sus emprendimientos







Abella visitó a Roxana Fumeau, quien días atrás inauguró su peluquería "The Blonde" trasladándola desde el barrio Lubo hacia Arenales 469. El intendente Sebas-tián Abella mantiene diariamente reuniones y visitas con emprendedores y comerciantes de la ciudad a fin de conocer su realidad y brindarles todo su apoyo. Días atrás, visitó a Roxana Fumeau, quien recientemente inauguró su nuevo local "The Blonde" trasladándose desde el barrio Lubo hacia Arenales 469. Fue una charla amena donde Abella felicitó a la emprendedora por su decisión de apostar a un nuevo desafío y por sus ganas de seguir creciendo con su proyecto. "Estamos viviendo una situación difícil por lo que se valora aun más el esfuerzo que realiza cada emprendedor, cada comerciante, para no bajar los brazos y salir adelante. Muchos de ellos reinventándose y otros apostando al crecimiento", expresó Abella al concluir la visita. "The Blonde" además de ofrecer tratamientos de belleza para el cabello brinda una amplia oferta de talleres y cursos con materiales incluidos y certificados. Para mayor información contactarse vía whatsapp (3489) 353762.

El Intendente sigue acompañando y apoyando a los emprendedores de la ciudad.





Abella visitó a Roxana Fumeau, quien recientemente inauguró su nuevo local “The Blonde" trasladándose desde el barrio Lubo hacia Arenales 469.



El Intendente sigue acompañando a los vecinos en sus emprendimientos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar