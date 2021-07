» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Desde el Municipio pidieron al Inspector General de Educación que el 6 de Julio haya clases







Tras el pedido del Intendente, desde la Jefatura Regional dieron asueto para ese día. "No queremos que pierdan dos días de clase cuando están teniendo, en algunos casos, clases cada 3 semanas de acuerdo a su burbuja", dijo la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. Desde la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio pidieron al Inspector General de Educación que el 6 de Julio haya clases en todas las instituciones educativas de la ciudad. Esta solicitud surge a raíz del pedido que elevó el intendente Sebastián Abella en este mismo sentido, pero desde la Jefatura Regional dieron asueto. "No queremos que los alumnos y alumnas pierdan dos días de clases en esta semana, ya que el viernes 9 de Julio es feriado, cuando están teniendo en algunos casos, clases cada tres semanas de acuerdo a su burbuja", dijo la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella. "Con esta decisión, está claro que las autoridades educativas no están escuchando al Intendente y mucho menos a las familias y las necesidades de los alumnos que necesitan asistir a las escuelas porque cada día cuenta", enfatizó. Además, aseguró que los inspectores de las distintas ramas tienen la potestad de resolver esta problemática, por lo que les pidió que no se adhieran a las medidas. Por otra parte, se mostró muy preocupada ante las dificultades que están teniendo los alumnos, principalmente los más vulnerables, con las clases virtuales dado a la falta de elementos que tienen para estar conectados.

