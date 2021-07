» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. La UIC trabaja acuerdos para las Pymes en época de pandemia







El Presidente de la gremial empresaria destacó la capacidad de adaptación y el gran esfuerzo que realizan las Pymes para sostenerse en la pandemia, y señaló que el apoyo oficial ha sido de gran importancia necesaria pero no suficiente. El presidente de la Unión Industrial de Campana (UIC) Ing. Néstor Manucci realizó un crudo diagnóstico de la situación que están sobrellevando las pequeñas y medianas empresas locales a causa del impacto económico generado por la pandemia de coronavirus, que derivó en una gran retracción de la actividad y obligó a modificar los sistemas de trabajo para adaptarse al aislamiento social. "El impacto producido por la pandemia causó una crisis sin precedentes, que puso a muchos de nuestros socios contra las cuerdas, obligándonos a tomar decisiones impensadas con el objetivo de mantener la integridad de capital humano, económico y financiero" dijo Néstor Manucci, al tiempo que aclaró que "algunos pudieron sostenerse, otros se encuentran por debajo de la línea de flotación, reinventándose y adaptándose a las consecuencias". En ese sentido, Manucci explicó que "otra fuerza disruptiva para nuestras Pymes se presenta en la incertidumbre regulatoria. Si bien en un principio se han ofrecido condonar deudas de tasas municipales, impositivas, y asistencia en el pago de salarios, en muchos casos estos beneficios fueron transitorios y parciales, de gran importancia, necesarios pero no suficientes." Para enfrentar estas impensadas circunstancias, Manucci puso en relieve la agilidad de las empresas para reinventarse de forma rápida, adaptándose al vertiginoso cambio producto de esta coyuntura, repensando maneras de trabajar, reimaginando estructuras organiza-cionales, y readaptando el talento. "Se debe pensar en estructuras más horizontales, donde la jerarquía disminuya y el empoderamiento del empleado a través de la información aumente. El trabajo debe ser flexible, con días de presencia en la empresa, y días de trabajo remoto, con priorización de proyectos o trabajos críticos. Pero esto no ha sido sencillo para nuestras Pymes, ya que muchas no contaban con sus sistemas adaptados al teletrabajo, en cuanto a la posibilidad de acceder a las bases de datos o realizar procesos de manera remota". Para que estos procesos sean exitosos, puntualizó, "estoy convencido que la adaptación a los cambios vertiginosos es la nueva norma, y las empresas ágiles serán las que puedan aprovechar esta nueva realidad". Manucci dijo también que el rol de la UIC y la comisión directiva en este contexto es apoyar a los socios y ofrecerles herramientas para favorecer la adaptación. "Tenemos alrededor de un centenar de socios activos entre empresas pequeñas y medianas en el área de servicios, logística y fabricación, contamos con el acompañamiento de las grandes empresas de la ciudad, y trabajamos con un plan de acción fortalecido, para que las Pymes sigan siendo el motor de la economía regional debido a que representan el sector con mayor cantidad de empleados activos".



Ingeniero Néstor Manucci, Presidente de la UIC.



