» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Se recupera la actividad económica de la Provincia







Durante el primer trimestre del año creció 4,5% respecto al mismo período de 2020. Así lo informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense. La actividad económica de la provincia de Buenos Aires registró en el primer trimestre de 2021 un aumento de 4,5% respecto del mismo período de 2020, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense. El Informe Trimestral de la Actividad Económica (ITAE), elaborado por la Dirección de Estadística provincial, destacó que el incremento fue impulsado por los sectores productores de bienes que registraron suba interanual de 12,8%. En este sentido, el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, remarcó que "este es un dato alentador, el incremento interanual es el más alto desde el año 2013 y, luego de seis trimestres consecutivos negativos, comenzamos a ver la recuperación". "Esto se ve reflejado en que los sectores productores de bienes, como la industria y el agro, mostraron subas del 11,4% y del 19,8%, al igual que la construcción y el comercio, sectores que presentan una alta generación de empleo", indicó el Ministro. No obstante, López recalcó que "hay que ser cautos porque la pandemia no terminó, pero poco a poco, a través de un Estado presente estamos recuperando niveles de actividad económica pre pandemia e incluso, en algunos casos, superándolos". Dentro del sector bienes, el incremento en la actividad industrial fue impulsado por la Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, Fabricación de Metales Comunes y Textiles. A su vez, la suba en los bienes agropecuarios fue empujada por el aumento del 34% en el volumen de la cosecha de trigo de la campaña 20/21 respecto del período anterior, con un total de 10,5 millones de toneladas producidas en la provincia. El resto de las actividades productoras de bienes aumentaron en conjunto 11,4%, con crecimientos en los sectores de Minería, Pesca y Construcción mientras que los servicios vieron una caída del 0,9% respecto al primer trimestre de 2020. Los sectores productores de servicios públicos, educación y salud presentaron en conjunto una disminución interanual de 2,8% en el primer trimestre de 2021, en tanto que los otros sectores productores de servicios mostraron una disminución de 0,5% interanual. El ITAE tiene como objeto disponer de un indicador que permita observar el comportamiento de la actividad económica provincial en el corto plazo, y anticipar la evolución anual del Producto Bruto Geográfico.



Se recupera la actividad económica de la Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar