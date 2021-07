» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

SIGUEN LLEGANDO Un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú, Rusia, tenía planificado arribar esta madrugada a la Argentina con 1.141.000 dosis del componente 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El vuelo AR 1603, que iba a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza este viernes a las 04:50, traía "la máxima cantidad" de dosis de vacunas que un avión de la línea de bandera pudo cargar en un solo viaje desde el inicio de estos vuelos. "Un cambio en las cajas que permite un consolidado de mayor volumen de dosis posibilita traer esa cantidad récord a nuestro país", señaló Presidencia en un comunicado. Además, con el cargamento que traía el Airbus 330-200, el país llegaba a casi 27 millones de dosis, en el marco de la campaña de inmunización contra el Covid-19 que despliega el Gobierno nacional. Del número de dosis totales con las que cuenta la Argentina, sólo "esta semana habrán arribado un total de 1.850.085 unidades desde Rusia".



HISTÓRICO ACUERDO Unos 130 países, encabezados por los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), acordaron impulsar una reforma fiscal sobre las multinacionales, que incluye un impuesto mínimo de al menos 15% sobre los beneficios de las mayores empresas del mundo. La iniciativa, que permitiría recaudar unos US$ 150.000 millones anuales, se aprobó en línea con la propuesta impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden, que cuenta con el respaldo del G7 (los siete países más ricos del mundo). El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó que "hoy se alcanzó un amplio consenso internacional para dar un paso importante para resolver uno de los problemas de la globalización que más daño le ha hecho al mundo: la elusión impositiva por parte de las empresas multinacionales". MEJORA LA RECAUDACIÓN En junio, la recaudación tributaria subió 69% interanual, lo que representó un alza muy por encima de los precios del período, informó el Ministerio de Economía. En ese mes ingresaron $922.853 millones mientras que en el primer semestre entraron $4.856.528 millones (cerca de los 5 billones de pesos), con un alza del 68,2% respecto del período enero-junio de 2020. En junio, además, se recaudaron $24.771 millones en concepto de ingresos no tributarios por facilidades de pago asociadas al Aporte Solidario y Extraordinario. Economía destacó que la recaudación acumulada al sexto mes del año se encuentra "prácticamente en niveles pre-pandemia, a pesar tanto de la prórroga de ciertos vencimientos, como de la desaceleración de los recursos en los últimos meses, producto de las medidas de contención llevadas a cabo tras la irrupción de la segunda ola". MACABRO HALLAZGO Un tercer hallazgo de 182 tumbas no identificadas en Canadá se produjo en la antigua residencia escolar de St. Eugene Mission School, en la provincia de Columbia Británica, en el oeste, con lo que ascienden a 1.100 los restos de menores indígenas encontrados en las últimas semanas. El grupo aborigen canadiense Lower Kootenay formuló el nuevo anuncio, al que se suman: el de finales de mayo, cuando los Tk´emlúps te Secwépemc, otro grupo indígena de la Columbia Británica, reveló el descubrimiento de los restos de al menos 215 niños indígenas en la antigua residencia escolar de Kamloops, y al de la semana pasada, cuando otro grupo aborigen de la provincia occidental de Saskatchewan, los Cowessess, declaró la aparición de 751 tumbas sin identificar en la escuela residencial Marieval. Nuevo hallazgo de tumbas anónimas de niños indígenas ratifica prácticas racistas y coloniales en Canadá.

