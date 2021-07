» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 2 de Julio







DÍA MUNDIAL DEL OVNI Establecido por Haktan Akdogan, fundador del Centro de Investigación de Ciencias Espaciales Sirius UFO en Estambul, y celebrado desde el año 2001, en este día se alienta a los gobiernos a desclasificar información sobre los avistamientos de OVNIS y se recuerda el famoso incidente de Roswell (Estados Unidos). El mismo ocurrió en el año 1947 cuando el granjero Mack Brazel descubrió objetos extraños dispersos por su campo por lo que alertó a las autoridades, las cuales enviaron soldados de la Fuerza Aérea del Ejército de Roswell a buscar dichos objetos. El hecho de que los mismos se hayan recogido en camiones blindados desencadenó especulaciones que la prensa plasmó en sus portadas: "Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell". Con el correr de los años, se reveló que el objeto era un globo de vigilancia creado por el "Proyecto Mogul" con el objetivo de recabar información sobre las pruebas nucleares de la Unión Soviética.



BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2003 Hace 18 años Boca vencía 3 a 1 a Santos (Brasil) y se consagraba campeón de la Copa Libertadores por quinta vez en su historia. El equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado por Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi, Sebastián Battaglia, Guillermo Barros Schelotto, Marcelo Delgado, Diego Cagna y Carlos Tévez, debutó ganándole 2 a 0 a Deportivo Independiente Medellín (Colombia) con goles de Ezequiel González y "Chelo" Delgado. En el siguiente partido triunfó 2 a 1 ante Colo Colo (Chile) con tantos de Alfredo Moreno y, con el mismo resultado, se impuso frente a Barcelona (Ecuador) con goles de Barros Schelotto y Delgado. En Octavos de final se enfrentó contra Paysandu (Brasil), equipo ante el cual cayó 1 a 0 en el partido de ida y que venció en el partido de vuelta 4 a 2 con tres goles convertidos por Barros Schelotto desde el punto de penal y uno de Delgado: "Estos son los partidos que uno recuerda de un jugador particular y ese fue el partido de Guillermo. Hizo un partido tremendo: metió tres goles, hizo hacer el cuarto" dijo Bianchi a "El Gráfico". Tras vencer a Cobreloa (Chile), el conjunto de Bianchi eliminó sin dificultades a América de Cali (Colombia) al imponerse 4 a 0 con tantos de Tevez (2), Schiavi y Delgado. Finalmente, en un Estadio Morumbí repleto de hinchas, Boca ganó con superioridad a Santos (Brasil) 3 a 1 y volvió a levantar la Copa Libertadores. "La verdad es que estos muchachos hicieron una Copa Libertadores extraordinaria y creo que es merecida" afirmó "El Virrey".



SE LANZA "BREAK FREE" Un día como hoy en el año 2014, Ariana Grande lanzaba el sencillo "Break free". Perteneciente al álbum "My everything" (2014) y compuesta por Savan Kotecha junto a Max Martin y Zedd, la canción es acerca de ser uno mismo: "La vida es tan corta que no hay razón para no disfrutarla. Está bien cortar con todo lo que sientes que te está frenando".



