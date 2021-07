» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Cobros con tarjeta de débito se le acreditarán al día hábil siguiente a los comercios







El Banco Central incorporó un nuevo cambio para los comerciantes que cobran con medios electrónicos. Acordó con los bancos que para las compras con tarjeta de débito, el plazo de acreditación será de un día hábil y no de dos, como es actualmente. La medida se conoció el mismo día en que comienzan a regir nuevos plazos para la acreditación en los comercios de las compras con tarjetas de crédito, en medio de una polémica entre el regulador de los bancos y la fintech Mercado Pago, una de las líderes en el negocio de los cobros. La ley de Tarjetas de Crédito fija un plazo máximo de 3 días hábiles para acreditarle el dinero al comerciante en las operaciones con tarjeta de débito. "Pero por un acuerdo con el regulador, los bancos habían acordado hacerlo en el plazo de 2 días hábiles. Ahora ese plazo se reduce a 1 día, lo que permitirá a los comercios disponer en su cuenta bancaria de los fondos por ventas con tarjeta de débito al día hábil siguiente de concretarla", señaló el BCRA en un comunicado. El plazo de acreditación es un dato vital para los comercios. En tiempos de alta inflación, el tiempo que pasa entre la realización de la venta y la acreditación de los fondos, representa un costo financiero relevante. También es vital para el negocio de bancos, tarjetas y fintech, que compiten con dureza ante el boom de pagos digitales acentuado durante la pandemia. "Las ventas con tarjeta de débito tienen una comisión de 0,8% a cargo del comercio, también a partir de un acuerdo del BCRA con las entidades financieras que redujo el tope de 1,5% fijado por ley", señaló el Central. "Las modificaciones en los plazos de pagos de tarjetas de crédito y débito y el impulso a las transferencias electrónicas generan un sistema de pagos más moderno, ágil y avanzado, que esté en condiciones de sustituir al efectivo con eficiencia y seguridad", agregó. La medida suma un capítulo más a la dura competencia entre bancos y fintech, en la que el Banco Central de ningún modo es espectador. La mención a las comisiones no es casual, ya que una de las principales críticas del BCRA a las fintech es que ofrecen comisiones más altas que los bancos. Muchos comerciantes prefieren un descuento mayor a cambio de no tener que esperar para tener los fondos en su cuenta. De hecho, Mercado Pago, que provee el servicio de cobros a una red de más de 1,5 millón de pequeños comerciantes y cuentapropistas, ya ofrece la acreditación en el acto con para compras con tarjeta de débito. Los comerciantes pagan una comisión del 0,99% mas IVA si el pago se hace a través del código QR y de 3,29% más IVA en el caso del servicio Point, un posnet móvil. Si la acreditación demora dos días, la comisión baja a 3,09%. "Celebramos la baja de plazo de liberación de cobros con tarjeta de débito. Si se confirma que esta baja de plazo se aplica para las transacciones con tarjeta de débito para los 1,5 M de vendedores que usan nuestras herramientas de cobro, vamos a proceder a impactar ese beneficio en nuestros plazos y comisiones", señalaron fuentes de Mercado Pago, que consideran que el 0,99% de comisión con QR "es la forma más económica para cualquier comercio para aceptar cobros electrónicos" porque no tiene el costo de un dispositivo ni de mantener una cuenta bancaria. Otra fintech líder, Ualá, también ofrece servicio de cobros con acreditación inmediata para todos los formatos. En el caso de la tarjeta de débito, la comisión que paga el comerciante con el servicio Ualá Bis es del 2,9% más IVA en el caso del posnet móvil y del 4,4% más IVA si se trata de un link de pagos. Esta semana surgió un escenario de tensión entre el BCRA y el brazo financiero de Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperín. Mercado Pago informó que subirá sus comisiones a partir del 9 de julio para cerca de 1,5 millones de cuentapropistas, emprendedores y pequeños comerciantes que cobran con tarjeta de crédito. La empresa responsabilizó del aumento a la norma del Banco Central que modificó los plazos en los que los bancos deben depositarles a los comercios. El BCRA respondió a través de un comunicado que la medida en cuestión "no justifica el incremento de la comisión y, en caso de considerar que se incrementó el costo financiero de la operación, tienen margen para absorberlo sin trasladarlo a los comercios". El 11 de junio, el BCRA decidió establecer 3 plazos diferentes para la acreditación de las compras con tarjeta de crédito, dependiendo del tamaño de comercio: 8 días hábiles si el comerciante es una persona física o una pequeña empresa, 10 días para medianas y 18 días para las grandes empresas. Para hacerlo, suprimió la Comunicación A 6680, vigente desde 2019, que disponía un plazo máximo único de 10 días hábiles. De este modo, para beneficiar a los pequeños comerciantes extendió el plazo de pago a supermercados y otras grandes cadenas. Estos grandes comercios dejarán de recibir su dinero a los 10 días y empezarán a hacerlo a los 18 días. Esa enorme masa de dinero permanecerá ocho días más que antes en poder de los bancos. Por otra parte, la pelea por las tarjetas corre en paralelo por la gran apuesta del BCRA en materia de medios de pago, que es el QR interoperable, el sistema conocido como Transferencias 3.0. 