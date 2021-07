» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Campanenses de Primera:

Tras quedar relegado en la consideración de Daniel Garnero, el delantero campanense deja Libertad y pone rumbo al segundo equipo más ganador de Paraguay. Así, en el segundo semestre volverá a jugar la Copa Libertadores. Después de no haber tenido suficientes oportunidades durante el primer semestre del año en Libertad y quedar relegado en la consideración del entrenador Daniel Garnero, se vislumbraba que el campanense Adrián Martínez podía emigrar del Gumarelo. Y así sucedió finalmente: aunque todavía no se hizo oficial, ayer ya fue adelantada su cesión a préstamo a Cerro Porteño. De esta manera, el jugador de nuestra ciudad se mantendrá en Asunción, pero pasará del tercer equipo más ganador de Paraguay al segundo. Es que el Ciclón de Barrio Obrero suma 33 títulos locales, doce menos que Olimpia (45) y doce más que Libertad (21). Luego de jugar en Defensores Unidos y Atlanta en el Ascenso de nuestro país, Martínez pasó a la Primera División guaraní: fue contratado por Sol de América, donde convirtió 12 goles en 19 partidos. Esta performance llamó la atención de Libertad, que lo sumó a su importante plantilla y le dio la posibilidad de jugar Copa Libertadores, conquistar la Copa de Paraguay 2019 (de la que fue goleador) y consagrarse campeón del Torneo Apertura 2021. Sin embargo, después de un gran 2019 (20 goles), la irrupción de la pandemia y la llegada de refuerzos de jerarquía al Gumarelo le restaron participación y así, en lo que va de 2021, apenas anotó un tanto (a Newells, por Copa Sudamericana). Por eso buscó un cambio de aire y encontró una gran oportunidad en Cerro Porteño, al que llegará a préstamo, pero sin opción de compra. En el Ciclón, autodenominado "el más popular" de Paraguay, tendrá igualmente un gran y difícil desafío: pelear un lugar en el ataque con un delantero de la talla de su compatriota Mauro Boselli (ex Boca y Estudiantes, entre otros). Y también el incentivo de volver a jugar Copa Libertadores, dado que el Azulgrana está clasificado para los Octavos de Final, instancia en la que se medirá frente a Fluminense de Brasil (el 13 de julio jugarán en Asunción y el 20 será la revancha en Rio de Janeiro). Por lo pronto, Adrián ya acumula 32 goles en el fútbol paraguayo y otros 9 a nivel continental (ocho en Libertadores y uno en Sudamericana). Y su ilusión es seguir incrementando ambas cosechas. Ahora, con la camiseta de Cerro Porteño.



