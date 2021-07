» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 02/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

COPA AMÉRICA: CUARTOS Este viernes comenzarán los Cuartos de Final de la Copa América. Desde las 18.00 horas, Paraguay se medirá con Perú en el Estadio Pedro Ludovico de Goiania. Y desde las 21.00, Brasil enfrentará a Chile en el estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro. Mañana sábado se definirán los otros dos semifinalistas con los duelos Argentina vs Ecuador (22.00) y Uruguay vs Colombia (19.00).



EL CUTI, COMPLICADO El defensor Cristian Romero probó su rodilla en la práctica de fútbol que realizó ayer la Selección Argentina de cara al duelo de mañana frente a Ecuador y, según trascendió, no se mostró cien por ciento recuperado, por lo que su presencia es una de las dudas de Lionel Scaloni. En caso de no llegar, el exBelgrano será reemplazado por Germán Pezzella. Los otros interrogantes de la formación son Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico, Guido Rodríguez o Giovani LoCelso y Nicolás González o Alejandro "Papu" Gómez. LISTA PARA TOKIO Sin Lucas Alario (se resintió de su lesión) ni Julián Álvarez (actualmente con la Mayor en la Copa América), el entrenador Fernando Batista confirmó los 22 convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los citados son los arqueros Jeremías Ledesma (único mayor), Lautaro Morales y Joaquín Blázquez; los defensores Hernán De la Fuente, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Leonel Mosevich, Facundo Medina, Francisco Ortega y Claudio Bravo; los mediocampistas Fausto Vera, Santiago Colombatto, Tomás Belmonte, Martín Payero, Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; y los delanteros Esequiel Barco, Agustín Urzi, Pedro de la Vega, Adolfo Gaich y Ezequiel Ponce. BANINI, AL ALETI La mendocina Estefanía Banini dará un salto más en su carrera: después de tres temporadas en el Levante pasará al Atlético de Madrid. De esta manera, la mediocampista ofensiva continuará en la máxima categoría del fútbol femenino de España, pero ahora en uno de los grandes de la capital. EUROCOPA: CUARTOS También hoy estarán comenzando los Cuartos de Final de la Eurocopa: desde las 13.00 (hora argentina), España jugará frente a Suiza en San Petersburgo por uno de los boletos a semifinales. Y desde las 16.00 se medirán Bélgica e Italia en el Fussball Arena de Munich. Mañana se completará esta instancia con los duelos República Checa vs Dinamarca (13.00) y Ucrania vs Inglaterra (16.00). B METRO: ANTEÚLTIMA Este viernes comienza la 16ª y anteúltima fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Y estarán en acción los seis equipos que cuentan con chances de llegar al título, destacándose el duelo entre el líder Sacachispas (26) y Los Andes (25), uno de los cinco escoltas. Los otros cuatro (que también tienen 25 unidades) tendrán los siguientes enfrentamientos: Colegiales recibe a Acassuso; J.J. Urquiza visita a Argentino de Quilmes; Deportivo Merlo juega en Berisso ante Villa San Carlos; y Defensores Unidos será local ante Flandria. Todos los encuentros se disputarán desde las 15.10 horas.

